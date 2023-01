Dardo Miloc apunta a su primer clásico: “Es una cancha linda, ojalá podamos silenciarlos”

Dardo Miloc destacó el carácter del jugador argentino para poder destacar en el fútbol. (Prensa Alajuelense)

Este viernes, a las 8:15 p.m., Dardo Miloc, volante argentino de Alajuelense, conocerá de primera mano lo que es un clásico en Costa Rica, aunque el significado de esa palabra no se lo tienen que explicar, pues creció viendo la pasión y la emoción que se vive en su país.

Jugar a estadio lleno, con la afición local en contra, el rival apretando y el ambiente como un hervidero es más bien un escenario que le encanta disfrutar y le ilusiona. “Qué rico es dejar un estadio en silencio”, nos dijo este martes mientras charlábamos previo al duelo ante el Monstruo.

El che pareciera tenerla clara, que esta es una semana diferente y hasta tiene bien ubicado cuál es el motor y corazón de los morados, su compatriota Mariano Torres, a quien, aunque no conoce personalmente, lo tiene muy bien estudiado.

A un argentino no es necesario explicarle qué significa la palabra clásico, en Argentina hay cinco o seis que se viven a muerte, ¿Cómo palpita el primero en Costa Rica?

Es el partido diferente, allá en Argentina, Boca y River es masivo, pero después hay muchísimos clásicos que son a nivel local, en los que las ciudades y las provincias se dividen en blanco o negro. Los clásicos tienen una gran relevancia, son partidos muy lindos, de mucha presión.

Ir de visitante es fantástico, poder ir con el equipo con una buena preparación y teniendo confianza en el trabajo que realizamos para poner condiciones, que es lo que queremos. Esperamos hacer un gran juego y conseguir un gran resultado.

¿Qué le han comentado de lo que es un clásico en Costa Rica, del ambiente, del cómo se vive, si se siente diferente?

Claro, se siente la atmósfera previo a un partido distinto; los muchachos lo decían, son partidos con muchísima responsabilidad, donde hay mucha tensión y atención alrededor. Nosotros no nos tenemos que salir de nuestro libreto, tenemos que seguir trabajando bien, crecer en nuestra idea. Es una cancha linda, estará lleno el estadio y ojalá podamos silenciarlos; es muy lindo jugar de visitante cuando el equipo juega bien, eso se siente.

¿Es lindo eso de silenciar un estadio más cuando es el del archirrival?

Sí claro, es lo que pasa cuando se permite la afición visitante o son muy pocos, o explotan los locales o se callan, es lo que sucede. Por eso digo que ojalá tengamos un gran juego con el que podamos sentirnos cómodos, a pesar del ambiente, que sabemos será hostil

¿Ha visto antecedentes de cómo se pone el ambiente en el Saprissa y lo que mete ese estadio?

No me he fijado la verdad, porque estoy acostumbrado a a jugar partidos a cancha llena. En Argentina todos los partidos son con 30, 40 o 50 mil personas; es normal jugar partidos así, donde los estadios quieren explotar. Entiendo la relevancia que tiene, es el clásico más importante de Centroamérica y el juego más visto a nivel local. Nosotros tenemos que dar la talla como un equipo trabajador y con nuestro juego.

Por Mariano Torres pasa la clave del juego del Saprissa afirma Dardo Miloc. (Jose Cordero)

El partido enfrenta al equipo más goleador con uno que hasta el momento no le han anotado, eso habla mucho de los dos rivales.

Sí, sí, claro, es así, pero ojo a ellos no le han hecho goles pero sí les han llegado, sí les han generado peligro. He visto todos sus partidos como locales y no es que durante todos los periodos de juego sean dominadores claros. Cierto, es un equipo con otra jerarquía; no necesitan cinco o seis llegadas para marcar, sino que ponen la diferencia pronto y tienen jugadores trascendentales que marcan el partido. Los tenemos estudiados, que tienen un buen presente, pero sentimos que podemos todavía ser más duros.

¿Ha podido ver a Mariano Torres? ¿Qué opinión le merece?

La verdad que tiene una gran actualidad, no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Sé su historia en Costa Rica y lo que ha hecho. Creo que es un poco la llave, la faz creativa en Saprissa, todo lo que genera el equipo pasa siempre con su participación; maneja los tiempos, tiene muy buen remate fuera del área, maneja muy bien la pelota parada, como detalle importante. Siento que es como su insignia.

El argentino es un jugador de mucho carácter y Mariano y usted reflejan eso, ¿siente que en eso se parecen?

Sí sí, es que es nuestro ADN; en Argentina la gente reconoce a cualquier jugador, pero no sabe qué político lo está gobernando. El fútbol tiene mucha trascendencia, tanto hombres como mujeres quieren ser futbolistas; entonces, qué pasa al ser la competencia muy ardua, la herramienta del amor propio y tener ese coraje y valentía son fundamentales para poder consagrarte como profesional. El argentino tiene esa sangre para sobrevivir y poder ser. Mariano es un compatriota con el que ojalá podamos compartir un rato en cancha.