Darío Delgado revela en qué momento recobró la memoria tras violenta falta de Hansell Aráuz

Dario Delgado espera en los próximos días volver a jugar con Fútbol Consultans tras el susto. Foto: Fútbol Consultans.

Darío Delgado, defensor de Fútbol Consultans, literalmente fue noqueado por Hansell Aráuz, en una entrada que se hizo viral en redes sociales por lo violenta que fue.

La jugada se dio este viernes por la noche en el choque en el que Guadalupe derrotó 2-1 a Fútbol Consultans, pero el marcador pasó a segundo plano debido a la fuerte acción.

Darío, luego del susto que se llevó al salir en camilla al hospital, conversó con La Teja y contó en qué momento recobró la memoria.

El jugador está fuera de peligro recuperándose en su casa y describió lo que recuerda de ese momento. Arauz fue expulsado, pero aunque usted no lo crea, el árbitro dudó en expulsarlo y se tuvo que reunir con el resto del cuerpo arbitral para tomar la decisión de sacarle la roja.

“Ahorita me encuentro mejor después de ese susto, pero sigo adolorido en la cabeza, cuello y espalda, tengo un corte en el labio que por dentro está despedazado.

“Solo recuerdo que fue en una disputa con Hansell, choqué con él y después de ahí no me acuerdo más lo que sucedió.

“Primero me quedé en la ambulancia que estaba en el estadio por unos minutos hasta que recuperé los sentidos, después me sentí mejor, me llevaron al hospital Calderón Guardia para que aplicaran un TAC y la tomografía salió bien, los doctores me dijeron que los golpes a raíz del choque eran normales”, detalló.

Delgado agregó que gracias a la rápida reacción del cuerpo médico de Fútbol Consultans y los paramédicos recibió el alta del hospital antes de la medianoche y recibió dos puntadas en la parte derecha de la mandíbula producto del codazo.

¿Hansell le escribió?

La jugada se hizo viral y por eso un montón de gente le ha escrito a Darío, incluido el propio Hansell Aráuz.

“Después de la situación recibí un mensaje de Hansell, pero aún no lo he leído, muchas personas me escribieron para saber si estaba bien y a algunos no les he podido contestar, en medio de esos mensajes está el de él”, agregó.

Hansell Arauz debido al hecho salió expulsado del juego. (Guadalupe FC)

“Todo el equipo, muchas amistades cercanas me han escrito y me están apoyando en este momento, han preguntado que cómo estoy, les conté, estoy a disposición del cuerpo médico para seguir la evolución de la recuperación y gracias a Dios estoy bien”, agregó.

Darío se sorprendió por la forma que Aráuz lo golpeó, pero no le guarda rencor porque fue una jugada del partido.

Ahora guardará reposo por los próximos días para retomar los entrenamientos con normalidad.

Como un nocaut

Marco Salazar, doctor de Fútbol Consultans, nos explicó cómo fue la atención médica a Darío minutos después del golpe.

“Se ingresó inmediatamente tras el aviso de los jugadores y no por el cuarteto arbitral. Cuando entro, me encuentro a Darío noqueado con una alteración importante de su estado de conciencia, con respiración forzosa, se le hizo una inmovilización cervical pensando en una lesión en la columna y se le revisaron sus signos vitales.

“A los dos minutos Darío recobró la conciencia y acata las indicaciones que le dimos, así aplicando el protocolo de la FIFA ante estos casos. Se le trasladó a la ambulancia y posteriormente al hospital por el golpe en la mandíbula y una posible fractura. Se le realizó un TAC y descartó las fracturas”, contó el médico.

El doc comparó el golpe como cuando un boxeador es noqueado en una pelea.

“Él puede volver a los entrenamientos, tiene el alta deportiva, pero aún no la de competencia ni médica, se valorará su comportamiento en los próximos días, esto fue como cuando un boxeador o peleador de artes marciales mixtas sufre un nocaut, se toman las medidas del caso, pero no se imposibilita a la actividad física”, explicó.

Darío espera que a mediados de la próxima semana tenga el alta médica y sea tomado en cuenta para el próximo partido de Consultans en la Liga de Ascenso.