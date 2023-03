David Diach le mandó fuerte pedrada a Rolando Fonseca y periodista corrió a defenderlo

David Diach y Cristian Sandoval se tiraron duro por Rolando Fonseca. Facebook.

El programa La Platea de TD Más se calentó más de la cuenta este lunes luego que el exfutbolista David Diach cuestionó la carrera internacional de otro exjugador como Rolando Fonseca.

La cosa se calentó cuando Diach empezó a dar sus argumentos y al escucharlo el periodista Cristian Sandoval se encendió en dos toques, como si le hubieran tocado un hijo.

“Porqué no jugó en Europa, en Asia, en Sudamérica, yo me preguntó, ¿Qué pasó? si era tan bueno porqué no lo hizo, si era tan bueno, tenía que haber dado ese salto al exterior”, tiró David.

“Diay pregúnteselo a él, me extraña que vos digas eso porque él era muy bueno”, respondió Sandoval.

“Era un excelente jugador, sí, pero me parece que le faltó un poquitito, para salir de la frontera, jugar en México”, dijo, “En México jugó”, replicó Sando. “Si, pero fueron 15 días para la final y se vino”, siguió David insistiendo sobre su punto.

Mientras que Diach y Sandoval discutían los otros tres integrantes del programa, Víctor Núñez, Allan Alemán y Carlos Castro se quedaban calladitos y advirtiendo que ahí ya se iba a armar el pleito.

¿Si Rolando Fonseca era tan bueno por qué nunca jugó en Europa? David Diach tiró con todo.



500 goles en Guatemala... pic.twitter.com/bfN0Oh6SsK — TD Más (@tdmas_cr) March 14, 2023

“No se meta con Rolando Fonseca porque Sandoval lo va a defender”, decía el Mambo y, por otro lado, Alemán hacía bromas de que el periodista ya se le iba encima a Diach.

La cosa se fue calentando conforme pasaban las frases, Sandoval lo quiso callar al decir. “Si quiere otro día debatimos pero con números, ningún jugador en este país ha hecho los goles que hizo Fonseca”.

“Sí claro, 500 en Guatemala”, respondió un Diach que no se quedaba callado, mientras que Sando le tiró al matar al decirle “Y cuántos hiciste vos”.

El periodista es buen amigo y no quiso que menospreciaran a su compa de Teletica Radio.