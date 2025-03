David Faitelson denuncia que sufrió agresión sexual en estadio de las Chivas

David Faitelson denunció que fue víctima de agresión sexual, el miércoles anterior. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El periodista David Faitelson, de la cadena TUDN reveló que sufrió una agresión sexual el miércoles por la noche, en el estadio Akron de Zapopan, en Jalisco, luego del juego entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América, por la Copa de Campeones de Concacaf.

El comunicador contó que no la pasó nada bien, primero, porque le lanzaron un vaso de cerveza en la cara, sin embargo, lo más grave es que aseguró que le tocaron sus partes íntimas.

En un video publicado en sus redes sociales, Faitelson narró lo ocurrido:

David Faitelson denunció que le tocaron sus partes íntimas en un estadio en México

“Resulta que íbamos caminando por el pasillo y la gente empezó a aglomerarse, empezó a pedirme fotos y yo con mucho gusto no negué ni una sola fotografía, recibí muchos insultos, pero hay un incidente que es grave, me tiran un un vaso, supongo yo que es de cerveza y me pegan en la cara.

“Pero bueno, la agresión con el vaso de cerveza no fue lo peor, lo más penoso y que me da mucho, me da mucha pena tener que comunicarlo, pero me siento en la obligación de comunicarlo, es porque sufrí una agresión.

“No se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual, una persona metió su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia delante, estuve a punto de caerme. Y bueno, es un tema a mí me apena muchísimo que suceda”.

El periodista recalcó que de parte de la dirigencia del Chivas no se han comunicado con él y espera, que esto no le vuelva a ocurrir a ninguno de sus colegas.

“Sé que hay otros compañeros que van a los estadios de fútbol y también hay algunas compañeras, colegas que también están ahí y espero que esto no no vuelva a suceder”, destacó.