David Guzman asegura que su renovación le ayudó en el juego ante la Liga

El volante del Saprissa, David Guzmán renovó su ligamen con Saprissa hasta el 2025. Instagram.

El volante de contención del Deportivo Saprissa, David Guzmán, pasa por una de las mejores rachas de su carrera.

A sus 32 años, Guzmán dejo atrás los silbidos y críticas para convertirse en una de las principales figuras de los tibaseños.

El jugador es protagonista de la zona medular de los morados y pasa por un gran momento, tanto en lo deportivo como en lo personal, motivo por el cual el Saprissa decidió ampliar el contrato y vínculo con el futbolista hasta el año 2025.

La renovación llegó dos días antes de enfrentar el juego de vuelta de la semifinal del torneo de Apertura 2022 ante Liga Deportiva Alajujense, el jugador fue clave en la serie y aseguró que extender su contrato lo llenó de tranquilidad para el cierre del campeonato.

“Siempre estoy inspirado por defender estos colores y jugar un clásico, pero renovar mi contrato me dejó más tranquilo, al final de cuentas el cerrar con una renovación fue lo más lindo. Ahora me toca seguir demostrando y ojalá podamos sacar el título”, comentó.

El volante ha sido uno de los más regulares en la era del técnico Jeaustin Campos. John Durán. (JOHN DURAN)

Las negociaciones entre Guzmán y el gerente deportivo morado, Ángel Catalina, se dieron en tan solo tres días.

“Todo el proceso se cerró en tres días, fue muy rápido con don Ángel, yo soy de la casa y él me respetó eso. Creo que hecho muchas cosas buenas y me tocará seguir haciéndolo”, indicó.

Tras firmar su vínculo acompañado de su familia, el jugador comentó que estaba muy feliz de seguir defendiendo la camiseta morada.

“Siento mucha felicidad, estar en esta institución es lo más grande que me ha pasado. Amo esta institución y toda la vida me he entregado por estar acá, acá he vivido cosas muy buenas y estoy muy feliz”, expresó.

El jugador estuvo acompañado de su esposa Stacy y sus hijos, Níkolas, Gianna y Maximiliano a la hora de su renovación. Prensa Sap. (Jose David Murillo/Cortesía)

Tras cumplir con el objetivo de seguir en el Saprissa, ahora el mediocampista busca convertirse en el futbolista más ganador en la historia del cuadro morado.

“Mi meta es salir más veces campeón, quiero llegar a ser el jugador con más títulos de la institución y no estoy lejos de lograrlo, me gustaría estar en la historia del Saprissa y retirarme del fútbol jugando acá”, mencionó.

El pilar de Guzmán es su familia, por ello están con él en todos los partidos y en los momentos más especiales que le da el fútbol.

“Es muy importante, para mí que esté mi familia es lo máximo. Son los que están en las buenas y en las malas y aunque me hizo falta gente, mi círculo más cerca siempre está”, comentó.

Guzmán se prepara para disputar la final de segunda fase ante el Club Sport Herediano, donde espera poder seguir siendo protagonista y alcanzar la 37 con los morados.