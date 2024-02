David Guzmán dejó los colores de Saprissa de lado y elogió a un equipo nacional

El volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán, no escatimó elogios hacia el Club Sport Herediano, luego de eliminar de forma espectacular al Toluca de México, en el mismo estadio Nemesio Díez, en la Copa de Campeones de la Concacaf.

David Guzmán dice que está al cien por ciento de la rodilla, pero no para 90 minutos. (JOHN DURAN)

Herediano le ganó al Toluca 3 a 2 y dejó el marcador global en 4 a 4, pero al haber marcado más goles de visitante que su rival (tres de Herediano y dos Toluca) clasificó al Team.

Precisamente, Saprissa juega este martes el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa de Campeones, ante el Philadelphia Union, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 9 de la noche. Será transmitido por la cadena ESPN.

Esa labor del Team no pasó por alto para el “Loco”.

“Me parece justo y bueno felicitar al Herediano por lo que consiguió, pues demostraron de qué puede ser capaz el fútbol nacional”, expresó en la conferencia de prensa previa al duelo ante el equipo norteamericano.

Por otro lado, Guzmán dice que se incorpora de a poco al equipo y enfatizó que aún no puede jugar 90 minutos.

“Yo estoy al cien por ciento de la rodilla, pero cuando un jugador viene de una lesión tan larga no puede llegar a competir y estar para los 90 minutos, vamos por esa línea y me siento bastante bien, con el grupo lo he trabajado bien”, indicó.

“Si me toca titular, bienvenido sea. Estas instancias me gustan y ojalá pueda competir, lo que no quiero es que se confundan y que digan que no estoy al 100 por ciento de mi rodilla”, expresó.

Guzmán sin duda, espera que su equipo consiga un buen resultado para emular la buena serie que hizo el Herediano y dejar el fútbol tico bien alto.