David Guzmán no pierde la fe de volver a la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)

Con el interinato de Claudio Vivas en la Selección de Costa Rica, se abre la posibilidad para que algunos jugadores regresen a la Tricolor.

Uno de esos nombres que volvió a comentarse entre los aficionados es el de David Guzmán, quien después de la victoria del Deportivo Saprissa contra el Puntarenas FC se refirió al respecto. El volante confesó que siempre está anuente a volver, pero acepta que para que eso suceda dependerá de otras personas.

“A la selección nunca le voy a decir que no, jamás, siempre que he sido jugador desde el 2010, que estoy en la selección mayor, siempre he estado atento para una convocatoria, así que por un entrenador u otra persona que no quiera que yo esté no le voy a bajar los brazos, porque al final de cuentas las decisiones son de otros, sean buenas o malas me tocará seguir trabajando.

“Ahora con un nuevo entrenador, la ilusión es más, hay que prepararnos y estar atentos a una nueva oportunidad”, comentó el jugador.

LEA MÁS: Conozca en qué torneos anotó más Ariel Rodríguez para sumar 100 goles con Saprissa

Sobre si su buen momento con el Deportivo Saprissa será clave para que regrese a la Sele, el jugador espera que sea la base para determinar si es idóneo.

“Siempre uno tiene que mejorar y dar el máximo, al final de cuentas estas decisiones las toman otras personas, podría mejorar, para eso uno trabaja todos los días, pero vamos a seguirnos preparando para ver si nos dan una oportunidad”, finalizó.

Actualmente, el Loco cuenta con 63 partidos oficiales con la Selección Nacional y la última vez que defendió a Tiquicia fue el pasado 9 de noviembre del 2021, cuando la Sele jugó contra Jamaica por la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Guzmán jugó 82 minutos y salió de cambio por Celso Borges, esa mejenga quedó empatada a uno.