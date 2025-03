David Guzmán responde a quienes le silban en el estadio

David Guzmán, volante de Saprissa, le respondió a los que le silban en el estadio, algo que se hizo muy evidente este domingo, en el partido ante Liberia, que quedó 1 a 1.

David Guzmán

Guzmán expresó que más que una crítica, lo toma como una exigencia y que no le tiene que pedir a la gente a quién aplaudir y a quién no.

“La crítica es buena, no le pido a la afición que no critique, o a quién sí y a quién no, lo veo como una exigencia, cuando nos hacen esos gestos, que aplauden o que silban, es para mejorar, lo veo por esa parte, si silban es para que uno haga el máximo esfuerzo”, aseguró.

Más que una crítica, los silbidos para David Guzmán son una exigencia de la afición. (Rafael Pacheco.)

Añadió que no le sorprende que la gente se enfoque en él para externar su frustración. “El fútbol es de gustos, en cada posición, es entendible. No les puedo cambiar la mentalidad, pero lo que intento es darles alegrías, que es con títulos, nada más”.