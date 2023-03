David Guzmán: “Tenemos que crecer, pensar en el primer lugar y vamos paso a paso”

David Guzmán hasta anotó en una tarde en la que destacó. Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pulseador como ninguno, frenando de buena manera el avance de los rivales y hasta con golcito, esas fueron las claves que hicieron de David Guzmán la figura en el triunfo 3-2 del Deportivo Saprissa ante la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Al finalizar el juego conversó con FUTV y resumió lo importante que fue sacar los tres puntos del estadio Chorotega: “Tenemos que crecer, pensar en el primer lugar y vamos paso a paso”.

Sus acciones, como sacarle el balón a un rival cerca de la línea de gol y su pepino al minuto 24, con un cabezazo sin marca y con la complicidad de Kendall Waston, quien se agachó para dejar sin reacción a los rivales, fueron las razones para que los aficionados corearan su nombre al finalizar el juego.

Pero la historia estuvo cerca de terminar de forma trágica ya que, al 84′, José Ugalde le prensó la pierna izquierda mientras disputaban la bola y la rodilla de Guzmán se llevó la peor parte. Una jugada ruda, pero sin intención del guanacasteco. Al finalizar el juego dio más detalles de lo sucedido y del por qué prefirió salir de cambio.

“Bien, bien, la verdad estaba un poquito preocupado, pensé que iba a ser un poquito más, pero ya se me alivió un poco el dolor, entonces era mejor prevenir que lamentar”, agregó.

Debido a su rol de líder dentro del camerino, le preguntaron sobre su opinión de la expulsión de Jefry Valverde, aunque respondió que no le correspondía opinar al respecto, prefirió recalcar el buen ambiente del grupo y que, cuando de reconocer errores se trata, se apoyan mutuamente para que no vuelva a pasar y no comprometer el trabajo de los demás.