David Guzmán (centro) debido a la sanción verá los próximos juegos desde el palco. (Jose Cordero)

David Guzmán volvió a las andadas de las rojas en el peor momento.

En cuestión de días, el Loco pasó de ser uno de los héroes de la clasificación del Saprissa a la final, tras sacar del baile a Herediano, a ser uno de los villanos en la derrota contra Alajuelense, por la expulsión al minuto 39.

Como consecuencia, esa roja no solo lo sacó del clásico de este jueves, sino que de lo que resta del torneo, porque al volante le metieron tres partidos de sanción.

Debido a la nueva infracción de David, le pedimos la opinión a dos aficionados para conocer qué opinan de que un jugador tan experimentado como él se haya ido pollo en una provocación del jovencito Aarón Suárez.

Para Alex Ramírez, vecino de Zapote, puntualizó un detalle que se volvió repetitivo en el jugador.

“Es buen jugador cuando está concentrado, lo malo es que se calienta rápido y hace una falta tonta que siempre perjudica al equipo. El jueves se vio que lo sacaron del juego en hacer que hiciera faltas tontas. Lástima que los compañeros no le hablen antes, para que entre concentrado, que seria muy diferente el juego y para muestra un botón, vea cómo jugó contra Herediano”, apuntó.

Mientras para David Rojas, otro fiebre morado, espera que esto marque un antecedente para el jugador, para que vuelva al camino que lo puso entre los mejores de la fase anterior.

“Siento que ya lo de David cae en la inmadurez, el club debería sancionarlo y que lo haga público, a ver si siente la vergüenza. No es posible que eche a perder el trabajo de una temporada por una inmadurez y más sabiendo los antecedentes que tiene. Condicionó el juego y por ende el marcador”, puntualizó.

LEA MÁS: Al Saprissa le llegaron las peores noticias con David Guzmán

Guardado hasta la próxima temporada

El Tribunal disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol público la tarde de este viernes las sanciones del partido entre manudos y morados, donde ratificó los partidos de suspensión contra Guzmán y con esto se despidió de la temporada Clausura 2023, independientemente de si la serie final termina este domingo o se extiende a una gran final.

“Al jugador David Guzmán Pérez: tres partidos de suspensión y una multa de 125.000 colones de conformidad con el artículo 37 inciso 3 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por ser responsable de conducta violenta al meterle los dedos en los ojos a un adversario y configurarse la agravante de no encontrarse en disputa el balón”, indicó el fallo.

Líderes lo respaldan

Tras el juego, los líderes del equipo salieron a su defensa y esperan que el compañero que lo sustituya el domingo, haga un buen trabajo.

Kendall Waston salió al paso de las críticas y le quitó la culpa a Guzmán.

“Yo no la vi, no sé si el árbitro la vio o fue por el apoyo de su cuerpo arbitral, pero este resultado no es culpa de David Guzmán, porque también estamos diez compañeros que estamos atrás y tratamos de hacer lo mejor posible”, agregó la Torre.

Mientras Ariel Rodríguez lamentó que su compañero se pierda el próximo juego, pero respaldó al resto del equipo.

“Realmente fue doloroso perder un jugador como David Guzmán, porque es superimportante en la media cancha, pero también tenemos compañeros que vienen trabajando y haciendo las cosas para hacer el trabajo bien”, afirmó el atacante.