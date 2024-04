David “Medallita” Jiménez es recibido como un héroe en su tierra natal

David "Medallita" Jiménez le agradeció al alcalde Mario Redondo por el detallazo. (Marvin Caravaca)

David “Medallita” Jiménez regresó a Costa Rica, tras vencer por decisión unánime a John “Scrappy” Ramírez y coronarse campeón mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que en Cartago lo recibieron como a un héroe.

El boxeador asistió a una actividad organizada por la Municipalidad de Cartago, donde fue homenajeado por dejar al cantón y al país en alto.

En medio de un montón de chiquillos de varias escuelas brumosas, David se mostró feliz de la vida por el detallazo y dio unas palabras para motivar a los güilas a nunca dejar ir sus sueños.

“Aquí hay un montón de niños que son el futuro de Cartago y Costa Rica, acá hay muchos campeones mundiales, pero tienen que creérsela, apuntar a lo más alto como siempre he dicho, que los sueños sean tan grandes que ustedes mismos se asusten, no permitan que nadie nunca les diga que no pueden.

“Muchas personas que están fracasadas en nuestros entornos nos dirán que no podemos, a mí me dijeron que no podía porque era del Proyecto (Manuel de Jesús Jiménez en Cartago), no tenía recursos económicos, nunca tuve guantes, comía mal y aquí estoy frente a ustedes.

“No me vean como el campeón mundial o boxeador, véanme como ese amigo noble de Cartago en el cual pueden ver un ejemplo de superación para sus vidas”, explicó.

Luego de dar el discurso, el alcalde Mario Redondo le entregó un diploma como muestra de reconocimiento por parte del ayuntamiento por su esfuerzo en la pelea del sábado.

La actividad cerró con una sesión de fotos, David extendiendo una bandera de Tiquicia, Redondo la del cantón central de Cartago y de fondo los niños gritando “¡Medallita!”.

Los niños llenaron el Palacio Municipal para recibir a David "Medallita" Jiménez. (Marvin Caravaca)