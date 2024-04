David “Medallita” Jiménez revela qué le dijo “Scrappy” Ramírez a su esposa que lo hizo enojar

David Medallita Jiménez le contó a La Teja qué fue lo que John “Scrappy Ramírez, le hizo o le dijo a su esposa, Daniela Cubillo, el día de la conferencia de prensa previa al combate entre ambos.

La pelea se efectuó el sábado 20 de abril en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos y el costarricense superó a Scrappy por decisión unánime, luego de darle una tremenda paliza.

David Medallita Jiménez y Daniela Cubillo, su esposa (Cortesía )

El día del pesaje estuvo bien caliente, pues Jiménez y Scrappy se encararon y se dijeron de todo y allí el tico dio a conocer que Ramírez se había metido con su esposa.

Este jueves, en la casa de los padres de Medallita, en el Proyecto Manuel de Jesús de Jiménez, en el cantón central de Cartago, David reveló qué pasó con su esposa que lo exacervó tanto.

Verbalmente no dijo nada, pero hizo muecas, empezó como a hacer mofa de eso a Daniela”, — David Medallita Jiménez

El tico fue el primero en hablar en la conferencia y también lanzó sus dardos.

“Dije que venía bien preparado para enfrentar a cualquier boxeador, que Scrappy no había enfrentado a un boxeador del calibre como el que iba a tener enfrente, un boxeador con experiencia y le dije que los cinturones que él tenía eran de mentira”, reveló Jiménez. O sea, el tico alborotó el panal.

“Cuando le tocó hablar en la conferencia dijo que estaba preparado para lo que fuera, que quería los mejores boxeadores de la categoría y en eso, él golpea la mesa y le dice a la gente que estén listos para el show de Scrappy, que tengan las palomitas listas”. Allí ya el asunto había subido de tono.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Scrappy volvió a ver a Daniela y eso puso a Medallita como agua para chocolate.

“Se quedó enjanchando a mi esposa, se quedó viéndola, fijamente a los ojos, tiŕandole besos, haciéndole muecas, mordiéndose los labios, yo estoy viendo esa acción”.

La misma Daniela le dijo a La Teja que ese día conversó del asunto con Medallita, le preguntó que si se habia dado cuenta y le dijo que sí.

“El día del pesaje, en el cara a cara donde siempre soy tranquilo, él empieza a incitarme, me dice que nos vamos a reventar el coco, yo le digo: ‘usted no sabe lo que tiene enfrente, usted no sabe la calidad de boxeador que se va a enfrentar mañana; mañana van a volar pedazos de nalga porque yo vengo preparado y lo que le ha hecho a mi esposa y eso que dijo que quiere enfrentar a los mejores de su categoría, se lo voy a hacer pagar en el ring’”.

David Medallita Jiménez con sus dos angelitos, Dariel y Daniela y su esposa, Daniela conforman una linda familia. (Rafael Pacheco Granados)

Daniela no le dio tanta importancia al asunto. Expresó que era parte de la estrategia que usó Scrappy para sacar de concentración a su esposo, pero no lo consiguió.

El calorcito de su esposa

Medallita Jiménez contó que su esposa es parte del equipo, es quien le lleva la dieta, y no le puede faltar en la esquina cuando está peleando. Aunque no le diga nada, él necesita sentir su presencia.

John Scrappy Ramírez enjanchó a Medallita y a su esposa y lo pagó caro en el ring. (Cortesía )

“Ella representa un valor agregado muy alto para mí porque me lleva la dieta, sabe cuándo algo duele, sabe cuándo algo molesta, la que me pone las vendas en cada pelea para que esas manos vayan con todo el poder. Tenerle en mi esquina también, sentir su presencia, independientemente de si habla o no habla, si me da instrucciones, me da seguridad para pelear”, expresó Jiménez.

Incluso, el respeto y el amor de Medallita por Daniela es tal, que contó una anécdota a su equipo de trabajo cuando estaba allá.

“Yo les decía que en 17 años que estuve en el boxeo olímpico siempre me sentí solo, tenía que ir a China, a Japón, a donde me mandaran, debía ir solo, a arriesgar mi vida solo. El hecho de tener yo un pedazo de mí, que es ella, allí, motivándome, me da más seguridad y me hace más confianzudo para hacer buenas peleas. Con solo el hecho de tenerla allí”.

David y Daniela están juntos desde hace quince años y tienen dos niños, Dariel y Daniela.

La historia detrás de la tensión en la conferencia de prensa revela no solo la intensidad del mundo del boxeo, sino el apoyo inquebrantable de Daniela para Medallita. Su presencia en sí es un símbolo de fuerza y motivación. La unión entre ambos, en el ring y fuera de él, demuestra que juntos pueden superar cualquier desafío que enfrenten.