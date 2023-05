David Wais, el encargado de levantar uno de los puntos que más le ha costado a Alajuelense

David Wais es el coaching deportivo de Alajuelense. Fotografía: Fanny Tayver

En el Apertura 2020, Alajuelense rompió una sequía de siete años sin ganar títulos de la mano de Andrés Carevic y de un equipo de trabajo que logró eliminar una barrera que la pesaba mucho al club.

Los manudos contaron con un silencioso colaborador que, casi que desde las sombras, hizo un valioso trabajo que ayudó a que alzaran la copa, como lo fue el coach deportivo y ejecutivo, David Wais, con quien trabajaron la parte mental.

Para este torneo y con el regreso de Carevic al banquillo, el especialista argentino volvió a sus funciones con los rojinegros y con el mismo perfil, lejos de los focos mediáticos, concentrado solo en darle a los jugadores las herramientas necesarias para que se desarrollen en esta área.

El 24 de abril, en el 5-0 ante Cartaginés, lo saludamos, le pedimos responder unas preguntas, pero muy educadamente rechazó hablar con la prensa y se fue a parar a la entrada que da a uno de los camerinos de donde saldrían los jugadores erizos a calentar.

Mientras los futbolistas pasaban, los saludó a todos, a algunos les dijo algo y al terminar el partido, se volvió a poner en la misma entrada para recibirlos.

¿Quién es David Wais? Según algunos jugadores rojinegros es una persona que está pendiente de ellos 24/7 y con quien saben que pueden hablar en el momento que lo necesiten.

“Siento que nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado en lo que puede ser la cohesión de equipo, el trabajo por líneas, es alguien que se ha vuelto muy importante para lo que es el plantel nuestro.

“Es una persona que tiene las puertas abiertas para hablar con cualquier jugador y cualquier inquietud que tenga uno, futbolísticamente lo apoya a uno mucho, ya sea que estés pasando por un buen o mal momento, seguir de esa manera”, comentó el defensor Ian Lawrence.

El lateral afirma que el compromiso que Wais tiene con ellos fue una de las maneras con las que se ganó su confianza.

“Es una persona que está dispuesto a atenderte las 24 horas del día, en el momento que uno lo necesite, considero que nos puede ayudar mucho en estas instancias”, agregó.

Para Yael López, lateral derecho de los erizos, la llegada del coach es un acierto.

“No te puedo dar un dato exacto, porque es algo que se maneja de manera privada a lo interno, pero lo importante es que todos nos sentimos muy bien trabajando con David, aceptamos el trabajo con él, ponemos nuestro granito de arena en cada sesión con él, esa apertura es muy importante.

“Nos ha servido mucho como grupo, se ha visto en los últimos partidos, porque ese trabajo también es algo que se refleja en la cancha. Es una excelente persona, un excelente profesional, sabe muy bien lo que se hace, hacía dónde va y lo que se habla en el camerino, cómo manejarlo. Puedes tener alguna pregunta, alguna duda o alguien con quien hablar y siempre te va a contestar”, comentó.

Trabajar en la unión y cohesión de grupo es uno de los trabajos de David Wais como coach deportivo. (Rafael Pacheco Granados)

No es un mago

Una persona externa a Alajuelense, que lo conoce muy bien, es el periodista Juan Carlos Solano, con quien ha conversado en muchas ocasiones y hasta estuvo de invitado en su programa Smart Fútbol, en la señal de TD Más.

Para el comunicador, don David es un profesional que la tiene muy clara, de mucha valía, pero si nos aclaró que tampoco es un mago y que este tipo de trabajos, si bien son importantes, jamás puede pensarse que son garantía de éxito.

“Tiene mucho rato de andar en esto, lo conozco muy bien, sé que aportará mucho en esta segunda parte con Alajuelense, sin embargo, hay algo que ojalá le quede muy claro a la gente: los coach, llámese como se llame, en este caso David, es un extraordinario profesional, mas no un mago.

“David no hará que Alajuelense gane campeonatos consecutivamente, va a aportar una parte, pero los que tienen que convencerse de la ayuda de él y luego transformarlo en la cancha son los jugadores, es así de simple, él es un eslabón más en el ecosistema que significa Alajuelense”, nos dijo.

“Al final el que se tiene que terminar creyendo y convencerse que se puede es el jugador, es quien tiene el poder en sus manos de hacer que todo funcione”, agregó.

Vivir en el ahora

En el programa de Solano, en una entrevista publicada en agosto del 2022, Wais destacó que para ganar la 30 hizo hincapié en el vivir en el presente y no anclarse al pasado.

“Entendimos que había que jugar el presente, no estar ni en el pasado, ni estar en el futuro, que nos pasa y hablo y me incorporo a este mundo deportivo cuando nuestra mente deambula en lo que pasó y en lo que va a suceder y en ese momento no estamos ni en el aquí, ni ahora.

“Cuando uno no está en el aquí y ahora no puede controlar nada y si hay algo que uno puede controlar es el presente, porque el presente es estar en mente, en cuerpo y en acción aquí. Dejamos de lado el número 30 para poder vivir el presente. Trabajamos con un cuerpo técnico que entendió que había que cubrir otros aspectos”, detalló entonces.

Este miércoles, ante Cartaginés, los manudos vuelven a las fases que tanto les han complicado, en donde la mentalidad juega muchísimo y en la que Wais sabe que tiene bastante trabajo.