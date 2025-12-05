Deportes

Dax Palmer, una de las promesas del Saprissa, tendría todo listo para dar el salto al extranjero

Una de las promesas del Saprissa está lista para convertirse en legionario

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Una de las promesas del Deportivo Saprissa está lista para dar el salto al extranjero.

Se trata del volante Dax Palmer, quien tendría todo listo para jugar en la tercera división de España.

De acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, el jugador de 18 años está cerca de convertirse en nuevo jugador del Alcorcón, de la tercera división de España.

“Están en papeleos finales. El mediocampista podría ir cedido a otro club. Actualmente, se encuentra con la selección sub-20. Se espera que firme tras la concentración”, mencionó Jiménez en sus redes sociales.

Dax Palmer joven jugador del Deportivo Saprissa
Dax Palmer, mediocampista del Saprissa tendría todo listo para irse a la tercera división de España. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Dax Palmer y su paso por Saprissa

Palmer debutó en la primera división el 26 de noviembre del 2023 bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

A inicios de setiembre, el equipo morado informó que Dax ampliaba su ligamen con la “S” hasta diciembre del 2028.

En el presente torneo, Dax no suma minutos con el primer equipo.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaDax PalmerAlcorcon
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.