Dax Palmer, una de las promesas del Saprissa, tendría todo listo para dar el salto al extranjero

Una de las promesas del Deportivo Saprissa está lista para dar el salto al extranjero.

Se trata del volante Dax Palmer, quien tendría todo listo para jugar en la tercera división de España.

De acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, el jugador de 18 años está cerca de convertirse en nuevo jugador del Alcorcón, de la tercera división de España.

“Están en papeleos finales. El mediocampista podría ir cedido a otro club. Actualmente, se encuentra con la selección sub-20. Se espera que firme tras la concentración”, mencionó Jiménez en sus redes sociales.

Dax Palmer, mediocampista del Saprissa tendría todo listo para irse a la tercera división de España. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Dax Palmer y su paso por Saprissa

Palmer debutó en la primera división el 26 de noviembre del 2023 bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

A inicios de setiembre, el equipo morado informó que Dax ampliaba su ligamen con la “S” hasta diciembre del 2028.

En el presente torneo, Dax no suma minutos con el primer equipo.