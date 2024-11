De la lista de Catar 2022 solo siete siguen en la Selección, ¿qué se hicieron los demás?

Del grupo que fue a Catar 2022, se sostuvieron muy pocos jugadores en la Selección de Costa Rica. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Este sábado se cumplirán dos años desde que Costa Rica debutó en el Mundial de Catar 2022, certamen en el que España nos metió siete, le ganamos milagrosamente a Japón con un único remate a marco y Alemania nos zampó cuatro por segunda ocasión en una cita mundialista.

Más allá de los malos resultados, ¿qué le dejó la Copa del Mundo a la Tricolor? En realidad muy poco, Luis Fernando Suárez jaló rapidito y de su lista de convocados apenas se sostienen siete de 26 jugadores, una muestra que ni siquiera dejó una base para construir para el futuro.

Patrick Sequeira, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Brandon Aguilera, Joel Campbell, Anthony Contreras y Álvaro Zamora son los únicos que se mantienen en el grupo actual, apenas dos años después de una lista que el tiempo mostró no nos dejó nada.

Echarle la culpa a un “cambio generacional” tampoco es de recibo, porque los jugadores veteranos que se retiraron del fútbol o la selección tras la Copa del Mundo solo hay cuatro, Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz y Óscar Duarte.

Joel Campbell es de los pocos jugadores de Catar que se mantiene en una selección con muchas caras nuevas. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Llevamos apenas once jugadores de una lista de 26, ¿Qué pasó con el resto? Lo cierto del caso es que el análisis tanto en números de rendimiento como en la situación actual hablan que de aquella Sele ninguno creció o mejoró, desde allí se veía un equipo que venía a la baja.

De los que fueron a Catar el único jugador que los números lo defienden para decir que mejoró su situación es Patrick Sequeira, quien entonces jugaba en el Lugo de la tercera división en España y hoy es titular en la primera división de Portugal con el Casa Pía y en la Selección de Costa Rica.

¿Qué pasó con el resto? Acá repasamos la lista completa.

Jugador Equipo en el mundial Equipo actual Situación en su club Keylor Navas París Saint Germain Sin club Sin jugar Esteban Alvarado Herediano Saprissa Titular Patrick Sequeira Lugo (tercera de España) Casa Pía, Portugal Titular Óscar Duarte Al-Wehda Club (Arabia) Saprissa Titular Juan Pablo Vargas Millonarios (Colombia) Millonarios (Colombia) Se mantiene Francisco Calvo Konyaspor (Turquía) Hatayspor (Turquía) Se mantiene Kendall Waston Saprissa Saprissa Titular Daniel Chacón Cartaginés Colorado Rapids II (MLS) Tomando ritmo tras lesión Keysher Fuller Herediano Cartaginés Alterna titularidad Ronald Matarrita FC Cincinnatti (MLS) Alajuelense Ha jugado poco Bryan Oviedo Real Salt Lake (MLS) Alajuelense Alterna titularidad Carlos Martínez San Carlos Alajuelense Alterna titularidad Youstin Salas Saprissa Saprissa Es suplente Douglas López Herediano Cartaginés Alterna titularidad Celso Borges Alajuelense Alajuelense Es titular Yeltsin Tejeda Herediano Herediano Irregular por lesiones Roan Wilson Grecia Chaves (segunda Portugal) Titular Brandon Aguilera Guanacasteca Río Ave (Portugal) Juega poco Gerson Torres Herediano Herediano Alterna titularidad Bryan Ruiz Alajuelense Retirado Ya no juega Johan Venegas Alajuelense Guanacasteca Titular Álvaro Zamora Saprissa Aris (Grecia) Juega poco Anthony Hernández Puntarenas FC Puntarenas FC Titular Joel Campbell León (México) Atlético Goianiense (Brasil) Lo tienen varado Jewison Bennette Sunderland (Inglaterra) Sunderland U-21 No juega Anthony Contreras Herediano Riga (Letonia) Titular

De la lista vemos los casos de legionarios que regresaron al fútbol nacional tras ya no tener oportunidades afuera como Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita y se podría incluir a Joel Campbell que tras el Mundial se vino a Alajuelense, estuvo unos meses en Brasil y todo apunta a que viene de vuelta ya que no seguirá en el Goainiense.

Hay legionarios que pese a mantenerse afuera su situación no es la ideal, a Jewison Bennette lo han mandado de préstamo y no la pega y en el equipo juvenil del Sunderland no tiene chance, mientras que Álvaro Zamora no juega en Grecia, parecido a Brandon Aguilera en Portugal y Daniel Chacón apenas viene jugando en la segunda de la MLS tras estar largo tiempo lesionado.

Muchachos como Anthony Contreras y Roan Wilson son titulares, pero en ligas sin relevancia internacional como lo son la de Letonia o la segunda división de Portugal.

Luego están los que se mantienen en el fútbol nacional sin mayor avance y hasta han cambiado de equipos por falta de minutos como Keysher Fuller, Anthony Hernández y Douglas López o los que se fueron afuera y no la pegaron como Youstin Salas, quien rápido volvió a Saprissa.

Keysher Fuller tuvo su momento de fama en Catar 2022 y luego desapareció de la Selección de Costa Rica. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Finalmente está el grupo que por un tema de edad o el llamado cambio generacional quedaron de lado como Kendall Waston, Yeltsin Tejeda, Esteban Alvarado o Johan Venegas.

Poco provecho a la lista de Catar 2022

Don Hernán Morales, comentarista de Deportes Repretel y exseleccionado nacional, comparte que la lista de Catar se aprovechó poco y que al final demostró tener falencias en jugadores que no pudieron mantener un nivel.

“A muchos les ha faltado consistencia para mantenerse en un nivel óptimo y los que se han ido del país, los que lograron irse al extranjero, algo muy bueno para que un jugador crezca, al final de cuentas se fueron a ligas no tan competitivas, que no son de primer nivel y en las que además no están ni jugando, siendo titulares ni madurando, porque un jugador para madurar tiene que jugar y me da la impresión que eso ha perjudicado mucho a una gran mayoría.

“Hay algunos que están en el fútbol internacional, pero no juegan, vienen a la selección y les falta nivel competitivo y ritmo de competencia, esos dos aspectos son fundamentales y es algo que siento es lo que estamos pagando en estos momentos”, explicó.

Patrick Sequeira es el único jugador que mostró crecimiento real en su situación luego de Catar 2022. (ARIC BECKER/AFP)

De la lista, el caso que más destaca don Hernán es el del Patrick Sequeira, quien sí ha demostrado el crecimiento futbolístico que se deseara ver en otros y por el contrario expone lo de Aguilera.

“En un portero que ha logrado crecer y consolidarse, ir avanzando, pasó de una tercera en España a una primera división en una buena liga y ahora el hombre está evolucionando, uno lo ve crecer. Hay otros que por su parte les ha costado mucho dar ese paso, por ejemplo, Brandon Aguilera, que le ha costado muchísimo o Jewison Bennette que ahora ya no suena por ningún lado” añadió.

Esta situación ha provocado que la selección vigente haya tenido que empezar casi de cero, pues de los que se mantienen en la Sele, solo Patrick, Juan Pablo Vargas y Calvo uno los ve con un campo fijo, por lo que han necesitado aparecer figuras emergentes como Manfred Ugalde, Jeyland Mitchell o Alonso Martínez.

“Lo otro que pongo como un punto aparte es que en el medio campo nos están faltando jugadores con mayor calidad, uno ve buenos jugadores, pero que no pueden marcar diferencia, es una de las cosas que tenemos que resolver seriamente. Un volante insustituible”, aseguró Morales.

Las caras y nombres en la Sele cambiaron radicalmente en dos años. (Rafael Pacheco Granados)

El actual capitán de la Selección Nacional, Francisco Calvo, también se refirió al extremo cambio de jugadores que ha sufrido la Tricolor luego de la Copa del Mundo.

“Llegar a la Selección no es fácil, pero cuando a usted le dan una oportunidad lo más difícil es mantenerse. Representar a un país que es tan pequeño, en donde se vive tanto el fútbol y en donde la Selección significa tanto para la gente no es fácil.

“Y sí, fuimos a Catar varios y todos siguen jugando en sus clubes, pero cada uno hace con su destino, con su carrera, lo que considera mejor”, expresó Calvo, lo que hace entrever que piensa que varios jugadores no tomaron las mejores decisiones luego del Mundial.

-¿En su caso cuál ha sido la clave para mantenerse e inclusive ocupar la capitanía?

“En mi carrera he sido bastante constante y la constancia en la vida, en el fútbol, es crucial. Soy un tipo que siempre está dispuesto a darlo todo por el país, por la camiseta de Costa Rica y creo que lo he demostrado a través de los años y creo que es la clave para mantenerme por tantos años en la Selección.