De la medalla de oro a pedir apoyo: El drama de Julián Webb para representar a Costa Rica

El deportista Julián Webb, quien ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, necesita ayuda para competir en Norteamérica

Por Yenci Aguilar Arroyo

El taekwondista Julian Webb, quien ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, necesita dinero para seguir su preparación de cara a la eliminatoria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En marzo, Webb tiene planificada su participación en el US Open y el Open de Canadá, ambos catalogados como eventos G2, los cuales otorgan hasta 20 puntos para el ranking internacional.

Julián necesita apoyo, porque el Comité Olímpico Nacional solo puede ayudarlo a participar en uno de los eventos, por temas de presupuesto y por eso, acude al llamado de la población, para poder participar en alguno de estos torneos.

LEA MÁS: Julián Webb gana oro en taekwondo: “Un directivo dijo que yo ya había tocado techo”

Julián Webb Corrales, taekwondista.
Julián Webb Corrales necesita apoyo para participar en unas competencias en marzo en Norteamérica. Foto: Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Lo que necesita el deportista

Lo que el taekwondista necesita para acudir a Norteamérica son $2.500 (cerca de ₡1,2 millones). Con esa plata cubriría boletos aéreos, hospedaje (en la zona de Las Vegas), alimentación, transporte local y derechos de participación, además de poder viajar acompañado de su entrenadora personal, María Calderón.

Julián y su entorno están organizando rifas y otras actividades, pero aún no completan lo que necesitan. El deportista está dispuesto a dar clases personalizadas, cursos de defensa personal y otras actividades formativas, como una forma de retribución a personas y organizaciones interesadas en respaldar este proyecto deportivo.

Si desea colaborar, puede hacer un Sinpe al 7092-5043, escribir al correo mari020871@hotmail.com o mediante Instagram en la cuenta @julian_webb12.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

