De nido de culebras a joya clásica: La asombrosa transformación de un auto en Aserrí

A Carlos Carranza no le importó que estuviera “podrido” de la mitad para abajo ni que le salieran serpientes por los costados. Este mecánico de Santa Teresita de Aserrí vio en un cascarón abandonado bajo un palo de naranjilla en Río Frío lo que nadie más vio: un tesoro

Por Yenci Aguilar Arroyo

Durante más de 15 años, Carlos Carranza le ha dedicado tiempo, paciencia y pasión a rescatar una verdadera joya: un Plymouth Fury Coupé de 1960, un modelo de auto único en Costa Rica, que pasó de estar abandonado y consumido por la herrumbre a convertirse en un ícono en proceso de renacer.

Carranza, vecino de Santa Teresita de Aserrí y mecánico de profesión, reveló que desde niño lo suyo son los autos clásicos. Fue gracias a un antiguo trabajo que descubrió esta pieza en completo abandono.

Plymouth Fury Coupé de 1960
Carlos Carranza lleva 15 años restaurando un Plymouth Fury Coupé de 1960. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“En esa época trabajaba para el ICE y un día, en la entrada de Río Frío, pude observarlo. Estaba abandonado debajo de un palo de naranjilla, todo podrido de la mitad para abajo, sin vidrios ni motor; solo era la carrocería. Recuerdo que cuando lo trajimos por la Ruta 32, venían saliendo culebras de adentro”, contó entre risas.

Plymouth Fury Coupé de 1960
Plymouth Fury Coupé de 1960, propiedad de Carlos Carranza, vecino de Aserrí. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Un sueño

El proceso de restauración no ha sido fácil; al ser un auto tan antiguo, los repuestos son difíciles de conseguir. Carlos avanza poco a poco, pero confiesa que “se le queman las manos” por tomar el volante de esta nave norteamericana y salir a dar una vuelta.

“Todo se ha hecho desde cero, lo que me da mucha satisfacción porque he dedicado mucho tiempo a dejarlo como nuevo y a que se mantenga con sus elementos originales. Es un Fury de dos puertas.

Plymouth Fury Coupé de 1960
Carlos Carranza encontró el auto en completo abandono. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Su motor es un 360 Mopar de 5.900 centímetros cúbicos, un V8, con caja manual de cinco velocidades, frenos de disco modernos y ahorita estamos trabajando en toda la parte eléctrica”, aseguró.

Carlos decidió que para que el Plymouth volviera a la vida, lo ideal era un color llamativo; por eso, lo transformó con un elegante tono rojo.

Sus asientos son de cuero, en colores negro, rojo y blanco y respetando el diseño original decidió que el volante sea en color rojo con blanco.

Plymouth Fury Coupé de 1960
El Plymouth Fury Coupé de 1960 es de 5.900 centímetros cúbicos, un V8. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Su gran deseo

El deseo de Carlos es poder echar a andar este ansiado proyecto y confía en que, a mediados o antes de cerrar el 2026 ya esté listo para conducirlo.

“Es un modelo icónico, único y por eso quiero que la gente lo vea, pueda admirarlo. Me gusta ir a reuniones y no hay otro como el Fury. Me encantan todo tipo de autos clásicos y ahorita tengo unos 10 en fila, pero voy poco a poco.

Plymouth Fury Coupé de 1960
El proceso de restauración del Plymouth Fury Coupé de 1960 comenzó de cero. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“He visto autos clásicos abandonados y los compro para restaurarlos. Tengo una colección de unos 30 carros que quiero echar a andar porque son elegantes. Hay unos que están a un 60 por ciento y otros con los que debo empezar de cero”, recalcó.

Carlos comparte esta pasión con su padre, del mismo nombre y con sus hijos: Emily Sofía y Adrián Josué y sabe que esta colección algún día será de sus retoños.

“Aún no sé a dónde llevarlo cuando esté listo, sólo quiero que comience a rodar y disfrutarlo, porque me ha costado mucho”, expresó.

Plymouth Fury Coupé de 1960
El interior del Plymouth Fury Coupé de 1960 está finamente restaurado en colores rojo y plata . Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)
Plymouth Fury Coupé de 1960
Los asientos del Plymouth Fury Coupé de 1960 fueron tapizados en tonos rojo, blanco y negro. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)
