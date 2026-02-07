De nido de culebras a joya clásica: La asombrosa transformación de un auto en Aserrí

Durante más de 15 años, Carlos Carranza le ha dedicado tiempo, paciencia y pasión a rescatar una verdadera joya: un Plymouth Fury Coupé de 1960, un modelo de auto único en Costa Rica, que pasó de estar abandonado y consumido por la herrumbre a convertirse en un ícono en proceso de renacer.

Carranza, vecino de Santa Teresita de Aserrí y mecánico de profesión, reveló que desde niño lo suyo son los autos clásicos. Fue gracias a un antiguo trabajo que descubrió esta pieza en completo abandono.

Carlos Carranza lleva 15 años restaurando un Plymouth Fury Coupé de 1960. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“En esa época trabajaba para el ICE y un día, en la entrada de Río Frío, pude observarlo. Estaba abandonado debajo de un palo de naranjilla, todo podrido de la mitad para abajo, sin vidrios ni motor; solo era la carrocería. Recuerdo que cuando lo trajimos por la Ruta 32, venían saliendo culebras de adentro”, contó entre risas.

LEA MÁS: Luisjo Marín, el campeón que acelera en el automovilismo nacional con su Acura Integra DC2

Si quiere que su carro, al que tanto chinea y quiere, salga en La Teja, solo tiene que mandarnos un correo a redaccion@lateja.cr

Plymouth Fury Coupé de 1960, propiedad de Carlos Carranza, vecino de Aserrí. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Un sueño

El proceso de restauración no ha sido fácil; al ser un auto tan antiguo, los repuestos son difíciles de conseguir. Carlos avanza poco a poco, pero confiesa que “se le queman las manos” por tomar el volante de esta nave norteamericana y salir a dar una vuelta.

“Todo se ha hecho desde cero, lo que me da mucha satisfacción porque he dedicado mucho tiempo a dejarlo como nuevo y a que se mantenga con sus elementos originales. Es un Fury de dos puertas.

Carlos Carranza encontró el auto en completo abandono. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Su motor es un 360 Mopar de 5.900 centímetros cúbicos, un V8, con caja manual de cinco velocidades, frenos de disco modernos y ahorita estamos trabajando en toda la parte eléctrica”, aseguró.

LEA MÁS: Joven de 21 años soñaba con tener un Toyota Tercel y no va a creer donde lo encontró

Carlos decidió que para que el Plymouth volviera a la vida, lo ideal era un color llamativo; por eso, lo transformó con un elegante tono rojo.

Sus asientos son de cuero, en colores negro, rojo y blanco y respetando el diseño original decidió que el volante sea en color rojo con blanco.

El Plymouth Fury Coupé de 1960 es de 5.900 centímetros cúbicos, un V8. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Su gran deseo

El deseo de Carlos es poder echar a andar este ansiado proyecto y confía en que, a mediados o antes de cerrar el 2026 ya esté listo para conducirlo.

“Es un modelo icónico, único y por eso quiero que la gente lo vea, pueda admirarlo. Me gusta ir a reuniones y no hay otro como el Fury. Me encantan todo tipo de autos clásicos y ahorita tengo unos 10 en fila, pero voy poco a poco.

LEA MÁS: Este Jeep Cherokee del 76 es una verdadera joya que rueda en Costa Rica

El proceso de restauración del Plymouth Fury Coupé de 1960 comenzó de cero. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“He visto autos clásicos abandonados y los compro para restaurarlos. Tengo una colección de unos 30 carros que quiero echar a andar porque son elegantes. Hay unos que están a un 60 por ciento y otros con los que debo empezar de cero”, recalcó.

Carlos comparte esta pasión con su padre, del mismo nombre y con sus hijos: Emily Sofía y Adrián Josué y sabe que esta colección algún día será de sus retoños.

“Aún no sé a dónde llevarlo cuando esté listo, sólo quiero que comience a rodar y disfrutarlo, porque me ha costado mucho”, expresó.

El interior del Plymouth Fury Coupé de 1960 está finamente restaurado en colores rojo y plata . Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)