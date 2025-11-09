De niño soñaba con el béisbol de las Grande Ligas, hoy hace historia con una medalla centroamericana

Su padre lo llevo a los 4 años al Polideportivo de Santo Domingo a jugar fútbol, pero Fabián Cascante Roldán siempre tuvo claro que pasión era el béisbol, algo que lo llevó a portar con orgullo, una histórica medalla de plata para Costa Rica en Juegos Centroamericanos.

Fabián es vecino de ese cantón herediano y fue parte de la delegación tica en Guatemala, que tras 39 años de no conseguir una medalla de plata, lo lograron en esta edición del 2025.

Cascante es pitcher, y jugó en los dos primeros partidos, ante el anfitrión Guatemala, juego que ganaron 7 a 6, y contra El Salvador 14 a 8. Seguidamente ante Honduras aseguraron la plata ganando 4 a 2 y en el Oro perdieron con Nicargua, que es potencia en el área en esta disciplina.

Fabián Cascante con la medalla de plata junto a sus padres, Luis Cascante y Kathia Roldán. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Se enamoró de un deporte que no es tradicional en nuestro país

“Desde los cuatro años juego béisbol, es muy gracioso fui por un deporte y acabé con otro. Mi papá me llevó a jugar fútbol al Polideportivo de Santo Domingo, y al lado está el campo de béisbol entonces me quedé pegado a la malla, la bola de fútbol ni la volví a ver y le dije a mi papá que quería jugar eso y a la semana estaba en un equipo”, relata el joven de 24 años.

“A esas edades se busca que uno aprenda jugando, no son entrenamientos militares a esas edades, se busca que uno se vaya familiarizando con la bola, el bate, el guante, etc, pero ir aprendiendo mediante el juego. Jugábamos y ahí nos explicaban, entonces para un niño es más atractivo, todo porque se aprende jugando. Así fue como empecé”.

La participación de Costa Rica en Juegos Centroamericanos

Fabián Cascante afirmó que el proceso fue de sacrificio y que hubo de todo detrás de esa medalla de plata. Esta es la segunda presea de plata en la historia de Costa Rica, que se suma a una de bronce conseguida años atrás.

Fabián Cascante fue parte del equipo que consiguió la medalla de plata en baseball para Costa Rica. (Fabián Cascante/Fabián Cascante)

“Fue cansado, el último mes fue de lunes a sábado prácticas, pero fue una experiencia muy agradable. A nivel mayor he tenido fogueos, torneo internacionales, pero Juegos Centroamericanos es el primero. Estuve en un clasificatorio pero no juegos como tal; que la primera experiencia sea medalla de plata es muy lindo”.

El joven nos relata su vivencia personal de conseguir un logro como este representando al país.

“Estábamos contentos por la plata, pero el mismo día que la aseguramos perdimos con Nicaragua, se consiguió algo importante pero a la vez no se pudo ganar el oro, eso fue el primer día para mí, ya el día siguiente se entendió la importancia de lo conseguido”.

Fabián Cascante junto a su madre Kathia Roldán luego de recibir la medalla de plata para Costa Rica. (Fabián Cascante/Fabián Cascante)

“A nivel de grupo la meta fue el podio, sea cual sea, y haber logrado plata en Centroamérica al grupo le vino muy bien, todos muy contentos y lo celebramos bastante”.

Un padre orgulloso de ver a su hijo representar al país

Su padre Luis Pablo Cascante, quien lo llevó de niño al Polideportivo, nos habla del orgullo que siente por su hijo.

“Muy orgulloso de mantenerse en un deporte no tradicional acá durante 20 años, y así muchos de los integrantes que los conozco de pequeños. Para mí fue excelente, mi esposa fue a Guatemala, yo lo seguí desde enlaces de internet y la verdad se siente super bien verlo ahí, lanzando, ganando y gracias a Dios se logró.

“Cuando aseguraron la plata le dije que estaba muy orgulloso, lo que hicieron fue impresionante, como aficionado al béisbol y como costarricense, y obvio como el papá. Orgulloso de él y de todo el equipo”, afirmó.

El equipo de baseball que consiguió la medalla de plata para Costa Rica. (Fabián Cascante/Fabián Cascante)

Un reconocimiento grande grupal

Fabián fue enfático en reconocer a todo el equipo en este logro. Agradecido con profesionales como Joel Fuentes, manager; Rafael Montalvo, coach de pitcheo; al capitán Manuel Ascanio, y en general a todo el cuadro tico por conseguir esta histórica medalla.