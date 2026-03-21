De probar una moto prestada a correr con un misil: el chuzo de Marlon Ulate que impone respeto

Hace seis años, una simple rodada en la moto de un amigo le cambió la vida. Hoy, Marlon Ulate no solo vive para las dos ruedas, sino que acelera fuerte en pista con una máquina que parece salida de otro planeta.

Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en una pasión que hoy lo lleva al límite.

Marlon es de esos fiebres que no se conforman con manejar, sino que necesitan sentir la adrenalina al máximo, y por eso decidió dar un salto de calidad con su nueva adquisición: una BMW S1000 RR paquete M, recién salida de agencia y lista para competir.

LEA MÁS: Hijo compró un Datsun 1500 para restaurarlo como el que tenía su papá ya fallecido

En este año, Ulate, quien tiene 24 años y es una de las promesas en competencias de motos, participará en el AMA SuperBike, en la categoría SBK1000 y lo dará todo, en cinco fechas a lo largo del año.

Marlon Ulate está listo para participar en el campeonato AMA SuperBike de motocross. Foto: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

La compró a finales de enero y desde el primer momento supo que tenía en sus manos lo que andaba buscando. Venía de una moto modelo 2024 que, aunque estaba prácticamente nueva, no le daba el rendimiento necesario para competir al nivel que quería.

LEA MÁS: (Video) Un Datsun trasladó la pasión por los motores a toda una familia

Si quiere que su carro, al que tanto chinea y quiere, salga en La Teja, solo tiene que mandarnos un correo a redaccion@lateja.cr

Marlon adquirió esta joya alemana, luego de tener una moto modelo 2024. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

Toda una joya

Las limitaciones en suspensiones y frenos lo obligaban a invertir más de la cuenta, así que prefirió apostar por una máquina que ya lo trajera todo.

“A esta no hay que hacerle nada, ya viene lista para circuito”, contó Marlon, quien ahora disfruta de un chuzo con suspensiones electrónicas, manillas de carrera y un paquete completo pensado para sacarle el jugo en pista.

LEA MÁS: El Chuzo “Transformer” que nació de dos carros está listo para batir barro

Y es que no estamos hablando de cualquier nave. Este monstruo de dos ruedas cuenta con un motor de 1.000 cc y 212 caballos de fuerza de fábrica, lo que, combinado con un peso cercano a los 190 kilos, la convierte en una verdadera bala. La relación entre potencia y peso es tan eficiente que cualquier descuido puede salir caro.

La BMW S1000 RR paquete M tiene suspensiones eléctricas. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

El diseño tampoco pasa desapercibido. Su combinación de blanco con detalles en negro, celeste y rojo la hace ver tan elegante como agresiva, de esas que llaman la atención apenas se encienden.

LEA MÁS: Alajuelense conduce el Mercedes Benz que siempre quiso de niño (Video)

Una evolución

Pero detrás de la máquina hay una historia de evolución. Marlon se enamoró de las motos hace apenas seis años, luego de probar la de un amigo. Desde entonces, empezó a meterse cada vez más en este mundo, cambiando de motos, aprendiendo y ganando experiencia, hasta que el año pasado se animó a competir por primera vez en pista.

Ahí descubrió otra cara del motociclismo. “Es una mezcla de nervios, adrenalina y concentración. Uno tiene que ir muy enfocado, porque el mínimo error se paga caro”, explicó.

La moto tiene 212 caballos de fuerza de fábrica. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

Para él, no se trata solo de velocidad, sino de superarse en cada vuelta, de entender la máquina y de empujar sus propios límites. Su nueva BMW no solo representa un salto en rendimiento, sino también en compromiso con este deporte.

LEA MÁS: La Cruz Roja Costarricense conserva la abuelita de las ambulancias, un tesoro con el que se salvó decenas de vidas

Ahora, con un chuzo que prácticamente lo tiene todo, Marlon apunta a seguir creciendo en la competencia y a sacarle el máximo provecho a cada salida a pista. Porque cuando la pasión es real, siempre hay una curva más por tomar y un poco más de velocidad por alcanzar.

* Información generada con Inteligencia Artificial y revisada por un editor.

Los detalles de la BMW S1000 RR paquete M saltan a la vista por ser elegantes y agresivos. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

Marlon y su moto pesa 190 kilos. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)

La relación entre potencia y peso es tan eficiente que cualquier descuido puede salir caro. Fotos: Melvin Molina. (Fotos: Melvin Molina. /Fotos: Melvin Molina.)