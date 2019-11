“Cuando usted está ahí arriba puede ver las cosas como quiera, pero al fin y al cabo el responsable del juego y los resultados es el futbolista. Estamos hablando que si yo canto y lo hago en el Teatro Nacional y la prensa dice que canté muy feo y a la próxima no me van a ver, no es exactamente por ellos (periodistas), la gente también tiene su criterio”, opinó.