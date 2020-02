“Bueno, no voy a decir que fuera realmente mal porque obviamente sí fue duro. Tuve que hacer cosas, mis hermanos tuvieron que hacer cosas para llevar comida a casa. Pero fue bonito. Eso nos ha hecho ser más trabajadores, trabajar más duro y si pudiera volver atrás no cambiaría eso de mi vida porque me hizo ser quien soy hoy en día.