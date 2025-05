Decisión tomada por el Piojo Hererra con la Sele no fue vista con buenos ojos por los ticos

Decisión tomada por Piojo Hererra con la Sele no fue vista con buenos ojos por los ticos. (Facebook de Newell's/Facebook de Newell's)

La lista preliminar de la Selección Nacional para la Copa Oro, bajo el mando del técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera, no fue bien recibida por muchos ticos debido a la inclusión de Keylor Navas.

Los nombres de los 60 jugadores fueron comunicados el pasado domingo por la Fedefútbol a la Concacaf, como parte del proceso rumbo al torneo que se disputará del 14 de junio al 6 de julio.

Aunque aún falta definir la lista oficial de 23 futbolistas, todo indica que el arquero del Newell’s Old Boys está más que listo para volver a defender el marco de la Tricolor.

“Tuvimos una conversación, primero telefónica, nos estuvimos mensajeando, hicimos el viaje a Rosario para platicar con él. La verdad es que lo encontré muy entusiasta, con muchísimas ganas de regresar a la Selección.

La lista preliminar de los 60 jugadores para Copa Oro ya fue presentada. (Albert Marín/Entrevista al Miguel "El piojo" Herrera.)

“Sus condiciones eran que había estado un poco desconectado del fútbol mentalmente, y no se sentía seguro para seguir, y por eso es que, de repente, tomó la decisión de no seguir más en la Selección, pero hoy está con ese segundo aire, en una etapa extraordinaria y, la verdad, que a un portero de talla mundial no lo puedes dejar a un lado”, reveló el Piojo en una conferencia para ESPN.

Esto provocó que algunos internautas reaccionaran y dejaran sus opiniones, pues muchos respaldan que sea Patrick Sequeira el portero estelar.

“¿Para qué? No hace falta", “¿Por qué será? Seguro no quiere beneficiarse para tener más ventana el próximo mercado", “Que vuelva, pero que Patrick sea titular”, “Qué campaña se manejan para meterlo en la Sele”, “Ya no te queremos en la Selección, Navas”, fueron algunos de los comentarios.