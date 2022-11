Dedicatoria a homenajeado de campeonato nacional tenía varios años esperando

José Luis "el Rápido" Ortiz es todo un ícono del periodismo deportivo nacional. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

José Luis “El Rápido” Ortiz es para muchos uno de los mejores narradores en la historia del periodismo deportivo tico, cuidado y sino el mejor, por lo que su nombre en la Unafut venía dando vueltas.

Don José falleció hace diez años, pero la idea de dedicarle un torneo era algo que ya se había propuesto en otras ocasiones, según nos comentó Gerardo Coto Cover, comunicador de Canal 13 y quien fuera uno de sus pupilos. Precisamente, Coto fue uno de los gestores de la iniciativa.

“Dentro de las labores que tengo del área de historia en la Unafut, a mí me piden siempre una lista de posibles homenajeados para los campeonatos. Yo propuse a Alfredo Contreras y a los hermanos Hernández de San Carlos hace un par de años.

“Me preguntaron en esta ocasión quién me parecía y yo tengo años de estar proponiendo al Rápido Ortiz, por una u otra razón no se había podido, pero sí me enorgullece mucho que esta vez don José lo sea, a diez años de su partida, el dedicado del campeonato”, dijo el comunicador.

Uno de sus hijos, Alejandro, afirma que a nivel de familia, es todo un honor y algo que los llena de un júbilo muy grande, por lo que amaba su padre al deporte.

Calendario de la Unafut está listo

La familia de José Luis "Rápido" Ortiz está feliz de la vida con la dedicatoria del torneo a él. (Alonso Tenorio)

“Sabemos que él también estaría muy feliz de ver que su legado y enseñanzas, todo lo que el quiso transmitir no era solamente un partido de fútbol, sino todo un acervo de conocimiento y vivencias que tuvo en su carrera, para que los demás pudieran aprovecharla para sus propias profesiones”, explicó Ortíz.

Desde la década de los 60, el Rápido rompió esquemas con su estilo y manera de narrar; la velocidad con que lo hacía lo hizo ganarse su apodo.

“En ese entonces era más difícil romper terreno, no había tantas cosas descubiertas ni tecnología. Había todavía mucho terreno que abrir, entonces esos emprendedores que hacían esos surcos para que los otros siguieran tendrían un gran reconocimiento por lo que hicieron después”, añadió.

Alejandro no entró en detalles sobre quién cree o le gustaría que se lleve la copa de campeón en el torneo dedicado a su tata, solo espera que lo haga, el que más lo merezca.