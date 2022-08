La defensa de la Liga es un dolor de cabeza para Fabián Coito

Giancarlo González la ha visto fea con delanteros jóvenes y rápidos como Anthony Contreras. (Rafael Pacheco Granados)

La defensa manuda es la zona del campo que más genera críticas de parte de los aficionados y de la prensa, quienes consideran que no genera la seguridad que debería tener un equipo como la Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico Fabián Coito ha tratado de encontrarle la comba al palo, ha hecho variantes tanto de jugadores como de posiciones, pero aún no da con la fórmula, ni con los laterales ni con los centrales.

La derrota 3-0 ante el Club Sport Herediano dejó muy retratada esa zona. Ese ese día envió a Ian Lawrence a la banca, puso a Aubrey David de lateral izquierdo y dejó a Ian Smith por la derecha.

Pero las variantes no surtieron buen efecto, tanto así que el equipo se fue goleado. Giancarlo González y Alexis Gamboa tampoco la pegaron en el centro de la defensa.

Los manudos han recibido goles en tres de los cuatro partidos que llevan con Coito y si bien es cierto que una anotación no es responsabilidad solo de los zagueros, esta es la función principal de ellos.

“En el último partido sí se vio muy mal ante un rival más exigente, que le presionó mucho en el medio campo y no dejaba pensar a Alajuelense. A los defensas de la Liga, con espacio a sus espaldas, les cuesta mucho porque no son explosivos ni veloces, como a Giancarlo González que ya cuesta más.

“En el costado, hace rato para mí, Ian Smith no juega bien, se ve inseguro con el balón y en la marca siempre llega desfasado, se le ven varios errores tanto por el lado derecho como izquierdo. Ian Lawrence sí tiene partidos muy buenos y otros malos”, opinó el entrenador Marvin Solano.

El técnico nos comentó que para tratar de tapar las bandas, tiene que ser con jugadores rápidos y que le cubran las espaldas a los centrales para no dejarlos descubiertos en donde pueden nacer las broncas.

“El asunto es que no sé qué otros jugadores tiene la Liga para suplir a estos, no sé si los tiene. ¿De lateral derecho a quién más tiene? No hay tantos, creo que Yael López podría jugar de lateral derecho. Además creo que Aubrey debe quedarse de central”, agregó.

Solano dijo que si él fuera el técnico de Alajuelense pediría refuerzos atrás, principalmente por las bandas, situación que para los manudos no debería ser problema. Para él, hay muchachos en otros equipos ticos que tienen todo para llegar a la Liga.

Señalado

Ian Smith es de los jugadores más señalados por su nivel, pero el técnico sigue confiando en él. (Rafael Pacheco Granados)

Smith, precisamente, ha sido de los jugadores más señalados y este lunes Coito explicó qué espera él de los jugadores en su posición. Una función que, según lo que describe, Ian aún no cumple.

“Su participación en aspectos ofensivos y la sumatoria y la sucesión de partidos le van a seguir dando un equilibrio, entre su aporte desde el punto de vista ofensivo y aspectos defensivos que son importantísimos y son las primeras funciones de cualquier jugador de la zona defensiva, en algunas situaciones de duelo, sobre todo cuando estoy marcando a los (jugadores) alejados.

“Eso quiere decir que juego bien por el otro lado y en mi posición cuando entro en acción, que el balón viene jugado hacia el sector, ahí hay aspectos que, mejorándolos, lo van a seguir haciendo un lateral cada vez de mejor nivel”, detalló el uruguayo sobre Smith.

A pesar de las críticas, Ian ha sido uno de los jugadores más regulares en los cuatro partidos que tiene Coito en el León, esa es la ficha que no toca de su puesto.