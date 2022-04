Defensa de Alajuelense tiene más apuros que los errores de Giancarlo González

Giancarlo González viene de dos tortas en dos partidos con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Giancarlo González ha sido el gran señalado en los últimos juegos de Alajuelense por sus errores en defensa, sin embargo, los problemas manudos en la retaguardia van más allá de las tortas del Pipo.

Es curioso que la segunda mejor defensa del torneo, según las estadísticas, luzca nerviosa, ansiosa y la pusieran en muchas dificultades recientemente.

Antes de las mejengas contra Santos y Sporting, la zaga rojinegra era la menos batida del torneo, junto a la del Municipal Grecia, con ocho goles en contra, por lo que es claro que venía haciéndolo bien.

Luego de la derrota 2-0 ante los guapileños y el empate a uno contra Sporting, queda una sensación de inseguridad, principalmente en el centro de la defensa, liderada por el Pipo y Alexis Gamboa, titulares indiscutibles de Albert Rudé.

¿Qué tienen los manudos en defensa para sustituir a jugadores en mal momento? Una opción es poner a José Miguel Cubero como central, o acordarse de Josué Meneses, central nato al que ni vuelven a ver.

Con la salida de Fernán Faerron no llegó nadie a suplir el puesto y a jóvenes de divisiones menores como Santiago Van Der Putten y Jossimar Gómez no les han dado el chance.

Santiago es el capitán del Alto Rendimiento y de la selección sub-20, un jugador de perfil derecho, en el mismo perfil de Pipo, que tiene buena salida y toque de balón, como era Faerron y que tiene bastante tiempo entrenando con el primer equipo. Ha estado en la suplencia con la primera, pero aún no debuta.

Otro nombre que asoma es Jossimar Gómez, un defensa central más del tipo rudo, fuerte, de esos que no se le arruga a nadie, como lo era su abuelo, Mauricio “Chunche” Montero, también de la U-20 manuda y con bastante recorrido allí, pero que tampoco ha debutado en primera.

Conviene el cambio

Santiago van der Putten tiene condiciones similares a las de Fernán Faerron, tiene técnica y buena salida. Fotografía: Prensa Alajuelense

Juan Carlos Solano, periodista y entrenador, considera que el problema de la Liga debe ser la presión y la falta de confianza, porque si fuera un desastre, no sería la segunda defensa menos batida.

“Una defensa que ha recibido once goles no es una mala defensa, en los números no se podría decir que son malos o los peores comparados con otros, ahora, sí hay aspectos puntuales que sí denotan que hay ansiedad, ahí no hay nada que hacer.

“El error en el fútbol siempre se va a dar, es parte del juego, pero si ves que ya la defensa empieza a dar errores partido tras partido, siento que ahí sí hay que ponerle atención. Me apoyo más en la ansiedad del equipo que puede generar que en jugadas apretadas el equipo comete errores”.

Solano no cree que el manejo de la línea de cuatro esté mal, a excepción de lo del Pipo, a quien cree, incluso, le vendría bien un descanso. En su caso ubicaría a Cubero, pues es un momento de mucha presión para tirar a jóvenes a la guerra.

“Si el equipo anotara, los errores atrás no tendrían tanta importancia, pero vos ves ahorita que en Alajuelense los delanteros no están anotando. Más allá de decir que la línea defensiva está mal manejada, esto se hace más grande por la falta de gol y no están ganando los partidos.

“La línea de centrales de la Liga tiene a dos jugadores de buen físico, Alexis Gamboa es altísimo y debería meter miedo y con su experiencia Pipo debería imponerse, pero si no cumplen los roles que deben cumplir como centrales, no serán eficientes. Al menos ante Sporting sí les noté falencias”, asegura.

Para Luis Diego Arnáez, exentrenador de Alajuelense, el asunto no es de técnica, pues cree que los defensas erizos son buenos y no haría cambios, pues la responsabilidad es de todo el equipo.

“Más que echarle la culpa a un defensa, hay que repasar por qué el equipo está siendo tan exigido en zona defensiva que llega al punto de que los defensas se equivocan.

“Creo que las ganas de ganar y asegurar los partidos rápidamente los está llevando a desentenderse un poco de tratar de controlar el juego ofensivo del rival. Lo digo porque en alguna oportunidad a nosotros nos pasó, por la presión de salir a ganar un partido no nos preocupamos por manejar el aparato ofensivo del equipo rival y una cosa va de la mano de la otra. Podría ser una causa”, considera el Flaco.