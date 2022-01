Defensor Aubrey David comenzó el año con el pie derecho

El defensor Aubrey David espera ser renovado por los morados. Instagram.

El jugador saprissista Aubrey David comenzó el 2022 con el pie derecho, ya que fue reconocido como Jugador del Año por la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago.

El primero de enero pasado, la organización que dirige el fútbol trinitario publicó la lista de jugadores reconocidos y David apareció como el futbolista más destacado de la selección mayor.

“Estoy muy agradecido con Dios y con la asociación. Me siento muy contento, este premio es una bendición y es una motivación para seguir trabajando fuerte y para luchar por más cosas”, le dijo el defensor a La Teja este martes.

Espueludo. Según el estadígrafo Carlos Retana, David ha jugado 7 torneos cortos con Saprissa, para un total de 134 juegos por torneo local. Ha anotado 5 goles y tiene dos títulos con los morados: Clausura 2020 y Clausura 2021.

Al caribeño, de 31 años, le sonríe la suerte con los morados, pues el 29 de junio del 2020 consiguió su primer título usando la chema del Monstruo, la copa 35, del torneo de Clausura 2020. Un año después llegó la 36, el 26 de mayo del año anterior y también obtuvo la Supercopa frente a Alajuelense, el 4 de agosto pasado.

Pero no solo eso. Durante el torneo pasado, David jugó en 27 de los 28 en los que participó el Sapri por el campeonato de Apertura, lo que lo convirtió en el jugador más regular del certamen, con 2.348 minutos en la cancha.

Como pato en el agua

El jugador trinitense confesó que se siente feliz y muy cómodo en la institución morada.

“Siento que es mi casa, muy contento con los compañeros, agradecido con la afición porque siempre están apoyándome y agradecido con el cuerpo técnico porque tienen fe en mis capacidades, en general estoy contento en Saprissa, es un orgullo jugar acá”, destacó.

Este es el segundo paso de David por la casa morada, pues la primera vez que jugó con el Sapri fue en el 2016. Su buen paso por el equipo le permitió sumar minutos en el extranjero, en la MLS con el FC Dallas y en la liga de Finlandia con el P. S. Kemi y el Vaasan Palloseura. Regresó al Saprissa en el 2018.

Su paso por estos equipos le ha permitido crecer como jugador y aprender.

“La primera vez que estuve aquí aprendí mucho de la cultura del fútbol, crecí mucho jugando en Costa Rica y cuando llegué a la MLS no me costó adaptarme, porque en Costa Rica hay mucha calidad.

El jugador lanzó el año pasado su marca y vende gorras y camisas con su logo. Instagram.

“En Europa el fútbol es más físico, más directo y en esos años agarré experiencia, aprendí de las diferentes culturas y también he crecido jugando con la selección en Copa Oro y eliminatorias y quiero usar mi experiencia para seguir aportando al Saprissa y para ganar más títulos”, manifestó.

Aubrey comentó que lo que más disfruta de jugar con los tibaseños es el ambiente y el apoyo de la afición.

“Jugué en otros países. pero nunca vi este tipo de amor por el fútbol y el apoyo de la gente, también me gusta el grupo unido en el que estoy y el tipo de fútbol que se juega acá, estar con un equipo ganador”, expresó.

Uno de los momentos por los que más se le recuerda al trinitense, fue por la bailadita que se pegó en el primer partido de la final contra Herediano, el 23 de mayo del año anterior.

“Fue un gol de equipo porque comenzó en la defensa y Colindres hizo la anotación. Yo era feliz y por eso bailé, pero no sabía que la cámara me grabó y luego me di cuenta de que se hizo viral, que todo el mundo andaba con eso, pero no fue planeado, era por la felicidad”, aseguró.

Nuevos proyectos

Aubrey espera ser convocado en su selección para este 2022 y prepararse para la Copa Oro del 2023. Además, quiere seguir creciendo como empresario y consolidar su marca AD Collection, que lanzó el año pasado y en la que vende gorras y camisetas.

“La marca va bien gracias a Dios, el apoyo de la gente es increíble, mucha gente en Costa Rica, en Trinidad y Tobago y en países como Guatemala y de Europa me han apoyado.

“Quiero seguir creciendo para tener algo cuando deje el fútbol y creo que es un buen momento para tener mi propio negocio. Viene un sitio web y nuevos productos, como abrigos y pantalones.

En Instagram, la marca aparece como ad_style52 y pueden hacer consultas sobre los productos enviando un mensaje por WhatsApp al 7132-6353.

El zaguero también sigue con su proceso de nacionalización, pero no contó detalles, porque el trámite está activo.