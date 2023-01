El defensor de Cartaginés, Carlos Barahona (con balón) aclaró las dudas sobre su futuro. Prensa CSC. (Cartaginés)

El defensor del Cartaginés, Carlos Barahona, por fin habló de su futuro con el cuadro blanquiazul.

Según reportó Deportivas Columbia, el muchacho llegó al estadio Fello Meza para ver, desde la grada, el encuentro entre su equipo y el Santos.

“¿Tenés firmado algo con Saprissa?”, le consultó el periodista Anthony Porras de Radio Columbia y Carlos respondió:

“Sí, firmé un precontrato (con Saprissa) y no es nada seguro. Ahorita están en conversaciones mi representante y Cartaginés. No te puedo decir que me quiero ir, soy de aquí, esta es mi casa”, agregó.