Defensor del Saprissa Fidel Escobar se pasó de honesto en su presentación (video)

Fidel Escobar.

El defensor panameño Fidel Escobar se pasó de honesto durante su presentación como nuevo jugador del Saprissa.

El canalero conversó este viernes, en vivo con Noticias Repretel y cuando el periodista Maynor Solano le preguntó por qué llegó al Sapri, su respuesta dio de qué hablar.

“¿Por qué escoger al Saprissa como su primera opción?”, le consultó Solano, a lo que el panameño le contestó: “Bueno, porque al final no tenía otra opción más”.

Horas después, en su cuenta de Instagram, el jugador aclaró que no lo dijo con mala intención y le pidió disculpas a la afición.

“Quería pedirles disculpas, porque mi intención no era decir que (Saprissa) era mi única opción, no me quiero esconder, sé que lo dije, pero no quería decirlo de esa forma.

“Quería disculparme porque sé que con el video se pueden interpretar mal las cosas”, manifestó.