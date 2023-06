Defensor del Saprissa manda filazo para los que creen en los fichajes bomba

Ricardo Blanco buscará está pretemporada para estar en todas. Foto: Saprissa.

Los fichajes bomba de equipos como Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano han acaparado este mercado de piernas, pero un jugador del Deportivo Saprissa no le da importancia a eso.

Se trata del defensor Ricardo Blanco, quien fue uno de los futbolistas que estuvo este lunes haciendo las pruebas médicas previo al inicio de la pretemporada y tras sudar la gota gorda, mandó el filazo.

“La verdad somos un equipo, no nos fijamos en fichajes bomba, nos concentramos en nuestro camerino, sabemos que somos fuertes, allá los otros equipos que quieren hacer fichajes bomba, tendrán su método de trabajo, pero Saprissa lo primordial es el equipo y no los fichajes bomba”, respondió.

Blanco se tomó con humor su regreso a los entrenamientos tras tres semanas de vacaciones.

“Siempre en mis vacaciones me cuido, nunca me tomo un día libre y trato de llegar a la pretemporada de la mejor manera para disfrutarla y no sufrirla, debo cuidar mi machete, que es mi cuerpo, esto me da de comer y me esfuerzo al máximo, trato de ser disciplinado y con el sueño de ser tricampeón”.