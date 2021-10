Defensora del Saprissa María Paula Porras: “Me emocionaba volver a tocar la bola”

María Paula Porras volvió lista para las semifinales del torneo de Clausura. Cortesía. María Paula Porras volvió lista para las semifinales del torneo de Clausura. Cortesía.

La defensora saprissista María Paula Porras vivió un momento mágico el 8 de octubre anterior, cuando se volvió a poner la chema morada en la primera mejenga de la semifinal ante Dimas Escazú.

En ese momento dejó atrás un año de dolor y angustia, debido a una lesión que la alejó de las canchas.

Por eso apenas supo que estaría en el juego contra las escazuceñas, a Porras la invadieron los nervios porque quería hacer lo mejor dentro de la cancha.

“Era mi primer juego luego de la lesión y estaba demasiado feliz, quería hacer las cosas bien, ese partido me permitiría agarrar confianza, tomar ritmo. Me sentí muy feliz y agradecida con Dios por volver”, manifestó.

Porras podría actuar de nuevo este sábado, ya que las tibaseñas reciben a Dimas en la Cueva, en el segundo juego de las semis del torneo de Clausura femenino y las escazuceñas llegan obligados, ya que perdieron el primer juego 2-0.

“Tenemos una gran ventaja porque ganamos las semifinales de ida, pero no podemos confiarnos. Queremos cerrar muy bien la serie en la Cueva, es nuestra casa y esperamos llegar a la final.

“Hemos trabajado mucho para conseguir el campeonato, queremos ser campeonas después de tanto tiempo de no serlo”, recalcó la jugadora, de 19 años.

Lento proceso

En agosto del año pasado, María Paula sufrió una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda durante un entrenamiento.

“Cuando me lesioné me revisaron y me hicieron la prueba de cajón (para detectar rotura de ligamentos cruzados de la rodilla), porque querían saber bien cuál era el tipo de lesión.

“En el momento sentía que era algo delicado, pero lo acepté y traté de agarrar fuerzas, ser lo más positiva que pude y prepararme para el proceso”, manifestó.

A pesar de las dificultades, sus compañeras nunca la abandonaron, por lo que el 20 de setiembre del año pasado, Saprissa le dedicó el partido ante Suva Sports. Ese día las tibaseñas ganaron 3-1.

“Las compañeras me habían pedido la camisa y ese día Katherine Alvarado hizo un gol y me lo dedicó. Me emocioné mucho y mi familia también, fue un lindo gesto del equipo”, recordó.

En noviembre del año pasado se sometió a la cirugía en el Hospital Metropolitano y de inmediato comenzó con los ejercicios de recuperación.

“Iba a terapia todos los días, hacía ejercicios para ir bajando la extensión de la rodilla e igualarla con la rodilla de la pierna derecha.

“Al inicio lo mas difícil fue el tema de la extensión, eso me costó bastante y también fue complejo ir caminando poco a poco”, afirmó.

Cuando la jugadora se enteró de que tendría que estar tanto tiempo fuera, estuvo angustiada, triste y se desanimó, pero gracias a su familia y al apoyo de Saprissa trabajó para seguir adelante.



“Se venía lo del Mundial sub-20 y sabía que podía quedar fuera de la convocatoria, porque eran muchos meses de recuperación.

“Creo que al ser joven sentí que las cosas se me hicieron más fáciles y el equipo y mi familia nunca me dejaron de apoyar, siempre pasaban pendientes de mí”, agregó.

Las jugadoras pasaban en comunicación constante con su compañera.

“Me apoyaron mucho, me animaban antes y después de la operación y algunas compañeras me visitaban. Sus palabras eran muy importantes, me recalcaban que era mi primera cirugía y que podía salir adelante”, comentó.

Acuerpada

María Paula vive en Santa Ana con su mamá Melania, su abuelita Ana Hilda y sus hermanos Ángel de Jesús, Gabriel y María José.

Porras trabajó constantemente en su casa y siete meses después de la operación, comenzó a trabajar con el equipo, pero de forma individual.

“Hacía trabajos para ir retomando la confianza con el balón e ir recuperando la condición física. Dos meses después, ya me pude incorporar con el equipo y trababa de hacer los ejercicios básicos, pero aún no podía participar en los colectivos o hacer trabajos de alto impacto.

“Me emocionaba volver a tocar la bola, me sentía nerviosa, pero me seguía esforzando para estar al cien por ciento y por dicha, tuve la oportunidad de volver a jugar para las semifinales”, expresó.

Hace poco, María Paula terminó sus estudios en el cole y pronto comenzará a estudiar Inglés. También quiere trabajar y continuar con su carrera como futbolista.

“Me gusta leer sobre temas de superación, sobre cómo llevar mi relación con Dios, me gusta la música y escucho de todo, música cristiana, pop en inglés o música en español.

“Cuando tengo tiempo libre salgo con mi familia, voy al gimnasio o vamos a la iglesia”, destacó.