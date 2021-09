Defensora saprissista Pamela Gutiérrez: “Ahora soy parte de los clásicos”

Pamela jugará su primer clásico este miércoles. Prensa Saprissa. Pamela jugará su primer clásico este miércoles. Prensa Saprissa.

La defensora saprissista Pamela Gutiérrez contó que cuando se dio cuenta de que se venía el clásico contra Alajuelense sintió un hermoso golpe en el corazón.

Gutiérrez llegó al Sapri a inicios de agosto para reforzar la zaga morada y a su corta edad (20 años), ya podrá sentir lo que es disputar el duelo más importante del torneo femenino.

“Cuando me dijeron la fecha, que era un clásico, sentí un hermoso golpe en el corazón, se me puso la piel de gallina, porque siempre me ha gustado ver los clásicos y cuando estaba en otros equipos y se jugaban los clásicos no me los perdía.

“Debemos cuidarnos de todas, porque Alajuelense tiene muy buenas jugadoras y no nos podemos dejar sorprender por las rivales”. Pamela Gutiérrez, jugadora Saprissa.

“Ahora, al ver que soy parte de los clásicos, me siento nerviosa, pero lo estoy disfrutando. Tengo que controlar la ansiedad, por viene uno de los mejores juegos del fútbol nacional y todos esperan este partido. A mí me gusta compartirlo con mi familia y con los aficionados”, destacó la jugadora de Colorado, de Abangares.

Para la defensora llegar al club morado es cumplir una meta que tenía desde niña, porque confesó que desde niña es aficionada al Sapri.

Con respecto al juego de este miércoles, Gutiérrez destacó que a lo interno del camerino sabían que debían cuidarse de la atacante rojinegra, Jennie Lakip, pero no estará en el juego debido a que la expulsaron el pasado fin de semana.

Además, quieren sacarse la espinita del primer clásico, que se jugó en casa de las tibaseña y en el que perdieron contra las manudas 3-2, el 18 de julio pasado.

“En realidad debemos cuidarnos de todas, porque Alajuelense tiene muy buenas jugadoras y no nos podemos dejar sorprender”, manifestó.

Las manudas llegan invictas al clásico femenino.

Cómoda

Pamela está a punto de iniciar sus estudios universitarios, en Ingeniería de Sistemas.

Pese a su corta edad, ya ha sumado minutos en equipos como Liberia y Coronado, así como en las categorías menores de la selección nacional.

“El cambio fue grande, estaba en Coronado, que tiene muy buenas jugadoras y va creciendo poco a poco. En Saprissa hay jugadoras muy experimentadas y sé que puedo aprender mucho de ellas.

“No te hacen a un lado, sino que nos ayudan a aprender, me encanta el equipo, transmiten conocimientos que me ayudan a madurar como deportista”, destacó.

La zaguera destacó que desde que llegó al club morado ha tratado de poner en práctica todo lo que va aprendiendo.

“El profe José es superunido con todas y me ayuda a corregir ciertas cosas, me gusta mucho la posición en la que me está poniendo, siempre he sido lateral, pero también me pone en la media y me ha apoyado mucho para corregir mis jugadas.

“He aprendido mucho de Daniela Cruz, que me ayuda a mantener la tranquilidad y siempre nos calma en momento en los que el equipo no está bien”, afirmó.