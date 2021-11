Mauricio Wright dio peor señal que el wifi: Técnico jaló de conferencia por falla de Internet

Mauricio Wright abandonó la conferencia de Concacaf este miércoles. Foto: Prensa Saprissa. Mauricio Wright abandonó la conferencia de Concacaf este miércoles. Foto: Prensa Saprissa.

Mauricio Wright tuvo un gesto este miércoles que puede retratar un poco la presión que vive en este momento como técnico de Saprissa por los malos resultados y la mala forma de su equipo.

Luego del duelo contra el Comunicaciones de Guatemala, en el que el Monstruo perdió 2-1 y quedó eliminado de Liga Concacaf por la regla de los goles de visita (el global quedó 5-5), el entrenador dejó botada la conferencia de prensa.

Wright solo había respondido tres preguntas cuando Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le consultó vía virtual si para salvar el semestre Saprissa estaba obligado a ser campeón nacional de nuevo y si los cuatro juegos que llevan sin ganar en el torneo tico y la eliminación en Liga Concacaf muestran un declive.

En el momento que el entrenador iba a responder, se fue el Internet en el estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala, por lo que se cayó la conferencia virtual.

Wright, ni lerdo, ni perezoso, no esperó a que resolvieran el fallo y se fue soplado, dejando tirada a la prensa que lo esperaba.

Cuando la conexión se restableció, apenas tres minutos y medio después, la periodista de Concacaf que dirigía la conferencia se disculpó por el fallo y dijo que ahora sería el jugador Mariano Torres quien atendería a los medios. Wright no quiso regresar.

Casualmente, cuando Mariano estaba atendiendo a la prensa, volvió a fallar el Internet y hubo que esperarse de nuevo, pero el argentino sí esperó paciente. Cuando volvió le hicieron de nuevo una pregunta que quedó en el aire, muy diferente al ejemplo que dio su entrenador.

Mal actuar

Ese fallo de Internet al final le cayó al pelo al técnico para no profundizar por qué su equipo anda arrastrando la cobija en el torneo nacional.

Porras, uno de los comunicadores a los que Wright dejó guindando, dijo quedar con la espinita.

“Me sorprendió mucho la situación, justo cuando yo termino la pregunta se va la señal y bueno, uno queda esperando, yo pensé que se iba a corregir la situación y le iba a repetir la pregunta a Wright. Evidentemente estaba equivocado, porque eso no sucedió, pensé que sí se iba a quedar.

“Mauricio es un hombre de fútbol y entiende de estas cosas, incluso él ya dijo aquella frase, que los entrenadores tienen la maleta lista, él entiende que esto es de resultados. Él sabe que lo firmaron un semestre y que le exigen resultados, Saprissa estaba en dos torneos y tiene que tener mínimo un campeonato. Claro que siente presión y sabe que su puesto está en juego”, explicó el periodista de Columbia.

La caída del Monstrup en Guatemala es un reflejo que el equipo viene flaqueando hace rato Foto: AFP La caída del Monstrup en Guatemala es un reflejo que el equipo viene flaqueando hace rato Foto: AFP (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Para Daniel Martínez, comunicador de Radio Monumental y Deportes Repretel que también estaba en la conferencia, dijo que lo ocurrido le cayó apenas a Wright para irse.

“No estuvo para nada bien, porque independientemente de un error de conexión, nadie lo estaba apurando ni llamando, asumo ya había hecho la charla técnica en el camerino. Nosotros también estábamos en radio y vimos que después habló Mariano, porque volvió la conexión.

“Wright podía quedarse y también está la indicación de la encargada de prensa de Concacaf de si podía quedarse en una conferencia de prensa que, imaginamos, se iba a extender por todo lo que le había pasado al Saprissa”, dijo.

Martínez siente un cambio evidente de Wright con los medios y lo nota mucho más presionado.

“En la conferencia de prensa previo al partido daba respuestas de 15-20 segundos, hemos visto en los últimos partidos a un Wright mucho más serio (...) uno espera que dé explicaciones más claras y profundas. Para mí sí es muy mal visto que aprovechara un fallo técnico para dejar la conferencia casi que botada.

“Él es un tipo muy inteligente y levantó al equipo en su momento con su discurso, pero sí está viviendo sus horas más complicadas como técnico. En el campeonato nacional no está bien aunque nos quieran vender que no perdió el clásico, pero lo que ha estado haciendo en cancha no es nada positivo”.

Se quitó el tiro

Diego Obando, de Multimedios, otro medio que estaba en la conferencia, cree que Mauricio aprovechó el momento para quitarse el tiro y comparte que Saprissa vive mucha presión.

“Wright está presionado y obligado a ganar el título, al perder esta serie crecen las dudas hasta del mismo ADN que él dijo que se debía respetar en el Saprissa. Los últimos planteamientos son irrespetar el ADN del club porque es un equipo que siempre debe ir a atacar donde sea y no ir a respetar al rival.

“Creo que Wright aprovechó la situación para irse, al menos así pareciera, una puerta de escape para no continuar y escapar a los cuestionamientos, que no es solo para la prensa, sino para la afición, aprovechó un momento que le cayó bien en esa situación”.

Para Obando lo que sucede en el Saprissa es sencillo, con el título del torneo pasado se quiso tapar con una curita una herida de puñalada.

Los tres comunicadores están de acuerdo en otra cosa, si los morados no son campeones este torneo, Wright es casi un hecho que cante viajera.