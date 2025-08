Del Infiernillo a Saprissa y Alajuelense: la historia cruda y honesta de Dylan Carvajal

Dylan Carvajal no podrá cumplir uno de sus sueños, enfrentar a Saprissa, Cartaginés y Motagua en la Copa Centroamericana.

Dylan Carvajal quería mostrarse ante Saprissa. (Cortesía /Cortesía )

Carvajal era hasta el 4 de junio, uno de los porteros de Verdes de Belice, club que este martes recibe al Deportivo Saprissa, a las 6 de la tarde, en el FFB Field en Belmopán, capital de ese país.

El portero fue despedido por no contar con la experiencia requerida por el equipo para afrontar la Copa Centroamericana y se devolvió a Costa Rica.

Hace tres días firmó con Palmares, en la Liga de Ascenso, donde está dispuesto a demostrar sus condiciones, luego de su paso, en divisiones menores, tanto de Alajuelense como de Saprissa.

“Hace un par de años jugué la final de la U-21 con la Liga contra Saprissa, me consolidé bastante en la Liga. Fue un paso bueno, siempre ganábamos los clásicos, solo uno no. En esa final ganamos 3 a 2, con gol de Creichel Pérez y yo fui declarado el jugador del partido”; recordó.

Después tuvo pasos por Limón Black Star, Guadalupe hasta que enfrentó una situación de depresión por una sensible situación personal.

Y cuando no veía oportunidades. de continuar jugando al fútbol, surgió la posibilidad de Verdes y el sueño de jugar contra los clube ticos. Era su gran vitrina, pero llegó el despido.

“Realmente es complicado poder describir la sensación que ahora tengo, siempre he sido morado y he tenido la fe y la certeza de jugar algún día en contra de Saprissa o jugar para Saprissa. Lo hice de contrario, con la Liga, pero ahora es diferente, es un torneo más importante y estoy más maduro”.

Ailany, los ojos de Dylan Carvajal. (Cortesía/Cortesía)

Hizo un análisis de lo que vio de Verdes ante el Motagua (4 a 1, ganó el cuadro hondureño) y no quedó convencido con la actuación de quien fuera su compañero, Woodwrow West.

“Se vio que falló, que tiene deficiencias, es mi amigo, me llevo bien con él, pero me parece que, si estuviera allí, hubieran confiado en mí porque además, conozco a Saprissa, he jugado contra todos ellos y cuando me tocó jugar con Verdes, lo hice bien”.

Tiene claro que Saprissa es superior a Verdes y que, incluso, observó que el planteamiento de los Toros del Norte, es similar al del cuadro beliceño.

El Verdes es un equipo de San Ignacio, segunda ciudad en importancia de Belice y el mejor club en la actualidad.

Dijo que es un país complicado, que no hay nada que hacer.

“No había un McDonald’s, no hay cines, no hay un centro comercial. Para ir a jugar a San Pedro hay que viajar ocho horas, dos en barco”.

Duro Infiernillo

Dylan Carvajal vive en uno de los lugares más peligrosos del país, el barrio Santa Rita, conocodico como El Infiernillo, en San José de Alajuela.

Allí ha visto a su mejor amigo atrapado por la delincuencia, él mismo ha caído en tentaciones, cómo épocas de mucha fiesta y licor.

Los Verdes enfrentan este martes a Saprissa. (Cortesía/Cortesía)

La historia del guardameta de 21 años está llena de altibajos, de recaídas, de depresiones que con mucha voluntad, esfuerzo y buenos consejos ha ido superando.

Hoy se enfoca en su vida personal, en la cual su pequeña Ailany es el eje de su esfuerzo, pero sin descuidar su lado deportivo, donde tiene una oportunidad con Palmares.

“Tengo gente a mi alrededor que todos los días se esconde”, nos dijo, para darnos una idea de su entorno.

Recordó una historia que le ocurrió cuando tenía doce años y que describe como horrible.

“Pasaron quince personas armadas y la Policía, hubo disparos, balas, lo viví en casa de unas de mis tías. De hecho, hay videos de esa ocasión, fue un caos, pero usted es quien elige, puede escoger la calle o puede escoger otro camino”, manifestó.

“Realmente tengo una familia que me ha guiado por el buen camino, tuve un entrenador que me dejaba en la puerta de la casa. Pero ojo, aquí en el barrio hay doctores, hay abogados, hay gente de bien, mi mamá es enfermera”.

“Yo paso por Santa Rita y todos me conocen, me saludan, jugaron conmigo. Pero el mejor consejo que me han dado es que uno tiene que proponerse su propio camino y no dejar que nadie se le ponga enfrente, solo así se pueden cumplir los sueños”, dijo.

Saprissa llega con dos triunfos en el torneo nacional y uno en la Copa Centroamericana. (Mayela López/Mayela López)

“Una vez probé la droga y he tenido debilidades, quizás he abusado con el licor o me he ido de fiesta hasta muy tarde. Pero nada de cosas de delincuencia, ni estar metido en el crimen”, dijo.

Cuando La Teja le preguntó en qué está hoy, ¿a qué aspira? fue muy honesto.

“Estoy concentrado en mi vida personal, tengo una hija y una mujer. Quiero ser una mejor persona, cambiar hábitos, tratar de implementar cosas nuevas en mi vida, leer, descansar, comer mejor”.

Él sabe que si consigue eso, el siguiente nivel es su carrera deportiva, con la cual se esfuerza mucho.

Hoy, Dylan entrena para ser mejor persona, mejor padre y, sobre todo, mejor arquero. Su historia apenas comienza.