Delantero de Alajuelense Freddy Góndola tuvo una motivación extra contra Saprissa

Familia del delantero de Alajuelense Freddy Góndola. Yenci Aguilar.

Freddy Góndola, delantero de Alajuelense, tuvo una motivación extra el domingo para el juego de ida de las semifinales ante Saprissa.

En las gradas del estadio Nacional estaban su esposa Yamileth Boniche, su hijo Lukas, de 2 añitos, y sus cuñados Yanelis y Yamir, quienes se vinieron desde Panamá para apoyar al jugador en este importante momento de su carrera.

Yamileth le contó a La Teja que llegaron a Tiquicia la tarde del martes de la semana pasada, por lo que el volante pudo hasta celebrar el Día del Padre bien acompañado.

“Nosotros vamos y venimos y para esta ocasión con mis hermanos, porque sentíamos que era importante apoyar a Freddy en este momento. Es muy bonito venir a apoyar a Freddy y allá también se quedaron las familias, también alentando”, afirmó la esposa del jugador.

6 goles lleva Góndola en el presente torneo.

Eso sí, ella confesó que su marido le quedó debiendo el golcito ante los morados.

“La verdad es que el partido estuvo más o menos, (Freddy) tuvo la oportunidad de meterse unos golazos, pero la bola no pudo entrar y por eso espero que el miércoles anote, tiene que anotar sí o sí”, lo sentenció la mujer.

El pequeño Lukas, por su parte, dijo que estaba feliz de ver a su papá y hasta modeló la rojinegra que llevaba bien puesta, por supuesto que con el apellido de su tata en la espalda.

“¿Cómo grita cuando ve a papá?”, le preguntó su tía, a lo que el bebito respondió con un: “Gooooooool”.

Freddy, nos dijo que no podía estar más feliz y motivado de la compañía que le llegó.

“Me gusta, me siento orgulloso del cariño y del apoyo que me dan acá y allá en Panamá y esto es una motivación extra, el hecho de que me acompañen mi esposa y mi hijo es un plus que cualquier jugador puede tener, el hecho de saber que están en la grada con mis cuñados es especial.

[ Exárbitro Berny Ulloa: “Lo de David Guzmán era roja directa” ]

“Para mí como jugador no hay mayor motivación que la familia y es lindo que te vengan a acompañar a estos partidos tan importantes y pensar en el juego que viene también van a estar en el estadio y por eso espero que el equipo saque un buen resultado”, dijo el mediocampista.

Góndola dice que en cada celebración del Día del Padre ha tenido que jugar, pero, por dicha, eso no lo ha alejado de su pequeño.

“He pasado estas fechas en la cancha y afortunadamente mi hijo ha podido estar cerca de mí y eso me hace sentirme feliz”, destacó.

El delantero canalero lleva 6 goles en este torneo. Instagram.

Uniformados

Yanelis Boniche, la cuñada de Freddy, contó que hace dos semanas se organizaron para venir a ver a su cuñado en vivo y a todo color.

“Es la primera vez que venimos a Costa Rica para apoyar a mi cuñado, tenemos el corazón con él. Estuvimos en el juego de hoy (domingo) y el miércoles también iremos al Morera Soto”, comentó.

La panameña está encantada con la visita y dice que ya conocieron la Catedral, por lo que están más que emocionados por el próximo partido.

“Para mí como jugador no hay mayor motivación que la familia y es lindo que te vengan a acompañar a estos partidos tan importantes”. Freddy Góndola, delantero de Alajuelense.

“La verdad ha sido una hermosa experiencia, todo ha sido bien bonito. En el estadio estábamos muy felices, era emocionante y se me iba a salir el corazón de los nervios y ya estamos listos para ir el miércoles al siguiente partido”.

Yamir, cuñado de Freddy, aseguró que allá en Panamá no se pierden un solo partido de Góndola y para un juego importante, como un clásico, las familias de Freddy y de la doña se organizan para verlo en la casa de doña Zunilka Smith, la mamá del jugador, a quien conocen sus amigos y familiares como doña Nena.

“Los partidos se ven bien allá en Panamá, no tenemos la necesidad de buscarlos por Internet, porque la señal entra muy bien y vemos los juegos a través del canal 107. La cosa se ve bien por allá″, explicó.

A Yamir le gustó lo que vio en el clásico y confía en el triunfo de los rojinegros el próximo miércoles.

No hay duda de que Góndola está enamorado de su pequeño. Instagram.

“Esta ha sido una experiencia única, por donde quiera que se le mire, la verdad a mí me gustó el partido, me pareció que ambos equipos jugaron bien y bueno, vamos Liga”, manifestó.

El cuñado ya se hizo manudo a muerte, pues además de llevar la camisa de los leones, también usó unas tenis que tenían el escudo del equipo que el sábado anterior celebró los 103 años de fundación.

“A veces Freddy está solo y por eso quisimos venir a verlo jugar. Estábamos muy alegres e impresionados, porque en mi país, Panamá, el ambiente es bonito, pero acá se mueve más la gente, los aficionados le meten más corazón al partido, el Nacional es un estadio muy lindo, un gran escenario”.