“Vivo en la casa club del equipo y me siento bien, pero uno nunca está bien con lo que tiene y a veces me hace falta que hayan más lugares para divertirme. Cuando estoy libre, voy a la playa, me encanta jugar play, escuchar reggaeton y música brasileña. También me gusta comer mamón chino y cualquier cosa dulce. No soy delicado con la comida, no hay mucha diferencia con la comida de Brasil”, dijo.