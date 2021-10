Denuncia electoral contra periodista Pilar Cisneros no tiene pies ni cabeza

Una denuncia anónima en contra de la periodista Pilar Cisneros llegó este jueves a diferentes medios de comunicación, pero no tiene mucho sentido.

En el documento se dice que la postulación a diputada por San José de la comunicadora no se apega a la ley, pues es de conocimiento público que vive en El Olivar de San Antonio, en Colinas de Montealegre, sitio que se ubica en el La Unión de Cartago.

Entonces La Teja le consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y nos explicaron que Cisneros puede ser diputada por Chepe, aunque no viva allí.

“El TSE había aclarado hace varios años, según una resolución del 2012, que la residencia no es un requisito para postularse. Ella no está incumpliendo con nada. Un ciudadano puede ser inscrito para representar determinada provincia sin necesidad de residir en es lugar”, respondieron.

Cisneros es candidata a legisladora por San José por el partido Progreso Social Democrático, que encabeza en su fórmula presidencia Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros aceptó ser candidata a diputada por el primer lugar de San José por el Partido Social Democrático, que tiene como candidato presidencial a Rodrigo Chaves. (Cortesía)

La denuncia anónima debe desconocer lo anterior porque asegura que en la legislación nacional se pone como requisito residir en la provincia por la que se postula.

“En este caso, según consta en la página web del TSE, la señora Cisneros Gallo está empadronada en la provincia de San José. No obstante, es verdadero y reconocido públicamente por la señora, sus vecinos, la prensa, la asociación de condominios y fácilmente verificable, que Cisneros Gallo vive desde hace más de 5 años en dicho condominio.

“Ante esta situación, requerimos que el Tribunal Supremo de Elecciones proceda a eliminar a la señora Cisneros Gallos como candidata a diputada por la provincia de San José inmediatamente, ya que no cumple con lo estipulado en la legislación nacional”, se lee en la denuncia.

Toda la vida en Curri

La Teja también buscó a Cisneros y le pidió que se refiriera a la carta. Dijo que no suele responder cosas anónimas ni chismes, pero que no tiene nada que ocultar.

“Viví 42 años en Curridabat, provincia de San José, y en efecto, ahora vivo en La Unión, a 200 metros de Curridabat. Tengo entendido que uno no tiene que vivir (en el lugar) para representar a una provincia, de hecho mi domicilio electoral es Curridabat porque nunca quise cambiarme, porque toda mi vida la hice en Curridabat. Entonces, en todo caso, que sea el Tribunal el que toma la decisión”, comentó.

Añadió que no tendrá ningún problema en hacerse a un lado si el TSE determina que no puede ser diputada por esa razón. “Estoy segura que hay candidatos a diputados en otros partidos que no viven en la provincia que representan”.