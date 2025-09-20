¡Deporte, turismo y sabor caribeño en un solo plan, fin de semana de aventura en Limón!

Si aún está pensando qué hacer este fin de semana, en Limón lo espera el plan perfecto: deporte, turismo y comida caribeña en el Caribe Green Fest 2025.

Así lucía Manzanillo el año pasado con el Caribe Green Fest. (Cortesía/Cortesía )

La playa de Manzanillo se llenará de adrenalina y diversión durante dos días y aquí le presentamos la agenda.

Sábado 20: Triatlón, duatlón de montaña, MTB recreativo, trail running, acuatlón y la desafiante Travesía Caribe, un recorrido de 5,2 kilómetros nadando en aguas abiertas desde Punta Uva hasta Manzanillo.

Domingo 21: Natación para todos los niveles con el Open Water Costa Rica: 700 metros recreativa, 1.500 metros y 3.000 metros competitiva.

El deporte estará metido de lleno en Limón. (Caribe Green Fest/Caribe Green Fest)

Pero no todo es deporte: los asistentes podrán disfrutar de delicias típicas caribeñas, artesanías locales y paisajes espectaculares, mientras apoyan a la comunidad y a la Reserva Gandoca-Manzanillo. ¿Qué más pedir para un fin de semana?

Caribe Green Fest, toda una aventura en el Caribe. (Cortesía /Cortesía )

“El Caribe Green Fest no es solo competencia, es una experiencia que marca para siempre. Aquí se vive el mar, la selva y la energía única de nuestra comunidad”, comentó Vivi Chavarría, de Multireto, organizadores del evento.

Las inscripciones ya están abiertas en la página de Multireto Aventura. ¡Un fin de semana completo para disfrutar adrenalina, naturaleza y sabor caribeño en un solo plan!