Deportista, comentarista, mamá, empresaria: Mónica Malavassi es una mujer todoterreno

Mónica está casada desde hace 3 años con José Luis Rodríguez y su motor es el pequeño Theo, de 2 añitos. Instagram.

Exfutbolista, basquetbolista, comentarista, empresaria y mamá, Mónica Malavassi puede rajar que es una mujer todoterreno.

Hacer tantas cosas y hacerlas bien la convirtieron hasta en influencer, un claro ejemplo de esto es un tuit que puso el domingo 3 de abril al escuchar el discurso ganador del presi electo, Rodrigo Chaves.

“Bueno, pues me alegra haber escuchado una nueva versión de don Rodrigo. Si alguien más le escribió el discurso o si lo escribió él, si él hubiese querido seguir peleando o si las palabras le salieron del corazón, poco importa. Me gustó su mensaje y le deseo lo mejor”, escribió Mónica en la red social del pajarito y el comentario se movió un montón.

La exdelantera de la selección nacional estudió Gerencia Deportiva en la universidad West Florida, en Estados Unidos y gracias a su formación es que ella quiere sembrar valores y que sus estudiantes más allá de ser grandes deportistas sean personas de bien.

Mónica tiene 32 años y es imparable, en febrero estrenó su más reciente proyecto, la academia de baloncesto Consultans, ubicada en Coronado, en donde reciben estudiantes de entre los 4 y 20 años.

Además, tiene otros proyectos junto a su esposo, José Luis Rodríguez y también saca tiempo para jugar con la selección nacional de basket.

Y a pesar de tener la agenda tan apretada, sacó un ratito para hablar con La Teja y nos abrió su corazón.

[ Exfutbolista Mónica Malavassi vio otra versión de Rodrigo Chaves ]

- ¿A qué se dedica?

Soy comentarista, trabajo de tiempo completo en la Escuela Amadita (es la directora deportiva), trabajo en Teletica, en TD Más y en Teletica Radio, donde tengo un programa llamado Cambio de juego.

Soy la presidenta de Fútbol Consultants, siempre poniendo de mi parte no sólo en el equipo de segunda división, sino en proyectos de la empresa.

“Mucho se habló de él (Rodrigo Chaves) y cuando salió a dar su mensaje pensé en que ojalá fuera conciliador, porque fue una campaña muy dura y siento que su mensaje fue el correcto, me gustó mucho y quise destacar eso, su discurso conciliador y es que un mejor país lo construimos entre todos, no solo el presidente y los ministros”. — Mónica Malavassi, comentarista.

- ¿Cómo es un día en la vida de Mónica Malavassi?

Hago muchas cosas, me despierto temprano, a veces me despierto yo, otros días me despierta mi hijo, Theo, que tiene 2 años y medio.

Tengo la bendición de irme a trabajar sabiendo que mi hijo está cerca de mí en la escuela.

Si me toca ir a Teletica, trabajo un rato en la oficina, luego voy al canal y me devuelvo a la escuela.

En la escuela primero hago trabajo de oficina y al rato voy por los pasillos a ver si necesitan algo, veo entrenamientos, tengo mucha comunicación con los papás.

Ya luego paso tiempo con Theo y con mi esposo, José, y los jueves en la noche entreno con la selección de basket.

Mónica juega en la selección nacional de basket. Instagram.

- ¿Cómo le va en su faceta como mamá?

Le cambia a uno la vida al cien por ciento, es una enorme responsabilidad, es mi prioridad por mucho, a veces toca hacer sacrificios por atenderlo a él, pero no me importa porque lo disfruto.

Por dicha tengo una enorme red de apoyo con mis papás, hermanas y mi suegra y mi esposo que es un papá muy presente.

Soy una persona muy de familia, el deporte era mi prioridad, pero ahora es Theo y me siento plena disfrutando cada momento con él.

- Usted contó en redes que tuvo una prueba con su sobrino. ¿Cómo está el bebé?

Bueno, en mi familia somos tres hijas, yo soy la del medio y mi familia es muy unida, todos vivimos cerca y tengo la bendición de que también me llevo muy bien con la familia de mi esposo.

Hace tres semanas, mi hermana menor tuvo un bebé, su segundo hijo, y fue prematuro, cuando nació tenía inmadurez pulmonar, estuvo en cuidados intensivos y estuvo en el hospital México.

Fueron días muy duros, pero por la enorme fe que tenemos nos mantuvimos siempre con una fe enorme de que Dios tiene el control, dándole el apoyo a mi hermana, cuidando a Pía, que es su hija mayor, y después de una semana le dieron la salida a Federico y estamos agradecidos con Dios porque nunca nos abandonó y con la Caja que le dio el mejor cuidado.

- ¿En quién se refugia cuando tiene una situación difícil?

De mis papás he aprendido muchísimas cosas, valores, pero para mí no hay mejor regalo que una fe muy fuerte, entonces Dios es la parte central de mi familia, en todo momento.

Desde que era pequeña he tenido una enorme fe y en carrera deportiva, cuando había momentos felices la honra, la gloria era para Dios y en los momentos duros, como lesiones, entregárselos a Él.

Malavassi comenta partidos de fútbol femenino y masculino. Instagram.

- ¿Cómo nació la idea de crear la academia de baloncesto?

Así comenzamos con las academias de fútbol, tenemos casi 10 academias en todo el país y más de 3.000 deportistas y quisimos hacer lo mismo, desarrollar un proyecto integral.

Hace casi 10 años me retiré del fútbol y estoy metida de lleno con la selección de basket, juego como base y posiblemente sea mi último año y con la academia queremos sembrar una semillita, dejar una buena huella en los chicos y que puedan disfrutar del deporte.

- ¿Qué ha sido lo más retador a la hora de trabajar con Fútbol Consultants?

Desde que comenzamos el proyecto el más grande ha sido el de cambiar el chip de muchos jugadores en el país, porque antes existía el pensamiento de que si se dedican a ser jugadores no tienen que ser estudiantes.

Poco a poco vamos logrando que los chicos piensen diferente y desde pequeños saben que tienen que concentrarse en desarrollar una carrera deportiva y paralelo deben estudiar, ha sido un reto grande y he visto chicos que llegan a despedirse de mí porque van a ir a estudiar a una universidad al extranjero y eso me da mucha satisfacción y por eso amo la formación.