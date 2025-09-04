Deportivo Saprissa: Muestra video con noticia positiva sobre Warren Madrigal

El Deportivo Saprissa dio una información este jueves que alegra a sus aficionados.

Los morados subieron a redes sociales un video donde se ve al delantero Warren Madrigal corriendo en cancha, dando a entender que el joven va por buen camino.

Saprissa escribió junto al video: “Warren Madrigal avanza en su recuperación”.

Y los aficionados morados reaccionaron en redes sociales.

“Nombres, entre de una contra el puerto, así como está juega más que todos los que tenemos arriba”, fue una de las reacciones que generó la publicación, de Bryan Badilla.

Gera Blanco también reaccionó: “Así puede jugar y hace más que Gustavo Herrera, Sinclair, Ariel, y un montón de vagos que están ahí nadie sabe por qué”.

“A ver si acaso logramos medio sacudirnos la vergüenza deportiva. Por cierto, ¿dónde está Juan Carlos Rojas? ¡Ah cierto, solo da la cara cuándo el equipo anda bien!“, escribió Mynor Ruiz.

Madrigal estaba jugando con el Valencia B y tenía posibilidades de que el Valencia aplicara la opción de compra por su préstamo, pero se lesionó en la Copa Oro, en el partido que Costa Rica le ganó a Surinam 4 a 3. El partido fue el 15 de junio.