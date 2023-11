Derrota en el clásico provocó en Alajuelense cambio que su afición pedía a gritos

Giancarlo González tomó una posición autocrítica por lo que hicieron en el clásico (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense cambió el discurso y después de caer en el clásico no quiere alojarse más en excusas como lo hicieron en otras derrotas en las que culparon desde el mal estado de la cancha hasta a la lluvia.

Eso ponía como agua para chocolate a la afición rojinegra, quien señalaba que en el equipo en los momentos de adversidad hizo falta autocrítica al señalar condiciones externas en lugar de reconocer los errores que pudieron ocasionar las caídas.

Los fiebres han demostrado que prefieren una actitud honesta y de frente como la de Alexis Gamboa el domingo pasado en sus redes sociales en la que ofreció disculpas por ser expulsado en el clásico, a pesar que diversos analistas arbitrales afirman que la roja no fue justificada.

Para los hinchas es mejor dar mérito al rival o reconocer los fallos sobre cualquier otra cosa, actitud que tomaron tres jugadores de Alajuelense cuando les hicimos la observación de la autocrítica.

“Siento que cuando hemos perdido hemos aceptado el porqué nos ha pasado, de nuestra parte siempre estamos viendo a ver cómo el nivel deportivo lo podemos mejorar.

“Sino tenemos autocrítica a lo interno, sino lo hacemos ¿Cómo mejoraríamos? ¿Cómo disputaríamos o llegaríamos a todas las finales en las que hemos estado y en los resultados a través del tiempo? Sin la autocrítica nos quedaríamos casi siempre solo con el partido, sin ver esos detalles, aunque han sido pocas las fases malas que hemos tenido.

“Luego, claramente, eso es así, cuando nosotros perdemos es porque el otro rival ha hecho mejores las cosas que nosotros, es muy simple, ¿hay factores que alteran el juego? Por supuesto, pero cuando uno pierde lo que uno tiene que pensar es cómo puede mejorar y hacer mejor al otro partido”, nos explicó de manera amplia Celso Borges

La publicación de disculpa de Alexis Gamboa es uno de los detalles que los manudos aplauden en lugar de excusas. (Instagram )

El capitán Giancarlo González, quien cuando la Liga perdió en Guanacaste culpó al mal estado de la cancha, esta vez habló de detalles específicos que marcaron el clásico del sábado, pero desde el trabajo que ellos suelen hacer en el terreno, lo cual no tiene que ver con la expulsión.

“Este clásico que pasó, que perdimos 1-0, siento que hasta los últimos minutos, cuando ya éramos diez, empezamos a hacer la Liga que somos nosotros, que va por la pelota, que apuesta al juego. Con diez lo hicimos ¿Por qué no lo hicimos con once? Esa es mi crítica constructiva con mis compañeros, yo sé lo que puede dar este equipo y ese día no fuimos nuestra mejor versión”, comentó.

Pipo también destacó que nada hacen quedándose en excusas, pues ese no es el camino para mejorar.

“Siempre se habla de todo, si las condiciones del clima son difíciles, si la cancha está mala, si expulsaron a uno al otro, pero al final aquí no hay que poner excusas, hemos perdido varios partidos en este torneo y la única razón es que no somos invencibles, que cuando dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer, somos más predecibles o damos más posibilidades para que nos ganen. El sábado usted no me vio a mí o a mis compañeros decir que perdimos por la roja, sino porque no fuimos nuestra mejor versión”, añadió.

En el caso de Michael Barrantes nos dijo que ejemplos como los de Gamboa son muestras que ellos no se alojan en excusas o esos detalles.

“Cuando uno acepta que ha cometido errores es de mucha valentía, de mucha humildad y es algo que se tiene que tomar de muy buena forma, no se puede tomar de otra manera, es algo que uno ve y a uno lo pone muy contento porque da pie que no hemos perdido el foco ni el norte. El partido (ante Saprissa) no se perdió por la expulsión, sino porque no hicimos lo que debíamos y el cuerpo técnico planificó”, opinó.