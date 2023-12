Descenso a Cartago le dio un giro inesperado a la Vuelta a Costa Rica

Richard Huera bajo un cierre espectacular ganó la etapa entre Pérez Zeledón y Oreamuno. (Rafael Pacheco Granados)

Históricamente la Vuelta Ciclística a Costa Rica se define en la subida al cerro de la Muerte en dirección a Pérez Zeledón, pero en esta edición los planes cambiaron y no fue así, la dejó más viva que nunca a dos fechas de su cierre.

La etapa de este sábado fue entre el Valle de El General y Oreamuno de Cartago, donde Richard Huera del Movistar Best PC de Ecuador se llevó la victoria al cruzar la meta en la zona brumosa con un tiempo extraoficial de 3 horas, 26 minutos y 05 segundos, donde se mostró muy feliz por conseguir cruzar la meta de primero, bajo un ambiente espectacular y así saldar una deuda que se traía desde hace días.

“Estoy contento por este triunfo en la Vuelta Costa Rica, lo venía buscando desde hace días y en esta ocasión se me dio, con Alba he saltado al liderato y fue un día bastante redondo para nosotros.

“Sabía que la bajada era de mucho pedaleo, podíamos marcar mayor diferencia y así se dio”, comentó Huera a Deportivas Columbia.

En la segunda posición ingresó el colombiano Juan Diego Alba del Movistar, el cual explicó cuál fue el plan para aprovechar la bajada de la Interamericana Sur para meter presión en la clasificación general y convertirse en el nuevo líder de la competencia.

Oreamuno quedó como los grandes con el recibimiento de la etapa 8 de la Vuelta. (Rafael Pacheco Granados)

”Es mi primera Vuelta a Costa Rica, ahora montarme al liderato a falta de dos etapas para concluir, es algo significativo para mí, he tenido un año complicado y esta etapa ha sido algo muy bonito. He tenido algunas caídas y es algo que otra vez me hace sentir como un gran ciclista.

“Sabía que a ellos les iba a doler un poco la altura, esperé hasta llegar arriba y metí dos ataques que me sirvieron, también le ayudó a Kevin Rivera, a los dos nos servía, le dimos en la bajada y ahí estuvo el éxito”, comentó el sudamericano.

El más afectado de este carrerón fue Sergio Arias, que ingresó cuatro minutos después del ganador de la etapa y con esto la clasificación general dio un giro inesperado, Alba es líder, el tico Kevin Rivera es segundo a 55 segundos y en la tercera posición Arias a 2 minutos y 35 segundos.

Para este domingo 24 de diciembre se correrá la etapa nueve con salida a las 8 a. m. en Llanos de Santa Lucía en Paraíso y con meta en el parque de Paraíso, la caravana mutilicolor pasará lugares como Ujarrás, Cervantes, Turrialba, Tucurrique, Cachí y Orosí.