Después de una dura lesión, Douglas López volvió a sentir la emoción de jugar con Cartaginés

Douglas López, volante del Club Sport Cartaginés, volvió a las canchas, luego de poco más de mes y medio de ausencia, debido a una lesión de ruptura de ligamento colateral de la rodilla izquierda.

El brumoso entró de cambio en el encuentro ante el Motagua, por el repechaje de la Copa de Campeones de Concacaf y fue claro en que, aunque la victoria en el Fello Meza fue importante, no se ha ganado aún el boleto al torneo internacional.

“Creo que fue un partido más físico que otra cosa y no hemos ganado nada, hay que ir a ir con la misma mentalidad a Honduras. Me siento muy bien, ya venía trabajando en cancha hace semana y media.

El volante del Cartaginés Douglas López regesó a las canchas, luego de superar su lesión en la rodilla izquierda. Instagram Douglas López. (Instagram Douglas López./Instagram Douglas López.)

“Para el partido de vuelta, hay que hacer un encuentro inteligente, es ir con la consigna de que vamos 0-0, y creo que si vamos pensando que ya ganamos, no lo vamos a lograr. Es ir con todo”, afirmó.

Cartaginés derrotó 1-0 al Motagua, por el repechaje de la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

López habló del gol de visita y recalcó que no van a basarse en eso para sacar la serie ante los catrachos.

“Lo que primero debemos de hacer es meter el gol. Nosotros iremos pensando que la serie va 0-0 y hay que jugar con eso, porque un gol allá ayuda. Teníamos cinco partidos de no ganar y hoy (martes) se logró de forma contundente. Creo que veníamos jugando bien, pero no se estaban dando los resultados”, destacó.

El duelo entre Herediano y Cartaginés

Antes de volver al torneo centroamericano, Cartago enfrentará una prueba de fuego, el sábado ante Herediano.

De este encuentro depende que los brumosos sigan con vida, en sus aspiraciones para llegar a semifinales y sepultarían más las esperanzas del bicampeón nacional.

Douglas López y su regreso al Cartaginés

“Me picaban las piernas por volver, estuve más de un mes fuera, pero gracias a Dios, ya estoy de vuelta y con ganas de ayudarle al equipo. No podemos olvidar que manejábamos los partidos, pero en los últimos minutos estábamos recibiendo goles, por eso debemos estar más concentrados.

“Esta es la consigna, estar más atentos y mantener el arco en cero, que nos ayuda mucho”, agregó.