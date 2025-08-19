Deportes

Destacado jugador de Guanacasteca fichó con equipo de la Liga MX

Uno de los jugadores con mejor rendimiento en Guanacasteca jugará en México

Por Franklin Arroyo

Uno de los jugadores más destacados de Guanacasteca en el pasado torneo fue fichado por un club de la Liga MX.

Partido LDA vs Guanacasteca.
El portero Gibrán Lajud jugará en la Liga MX. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Se trata de Gibrán Lajud, el guardameta mexicano que tuvo intervenciones realmente destacadas con los chorotegas.

Según nos confirmó el periodista César Blanco, Lajud estuvo esperando alguna oferta y se fue a su país la semana pasada, ya que fue fichado por el Atlético San Luis.

Ese club marcha en la novena posición, con seis unidades, luego de dos triunfos y tres derrotas.

Incluso, la información sale publicada en Récord de México.

“De acuerdo con César Luis Merlo, el exguardameta de Xolos de Tijuana y Santos Laguna, formado en las inferiores de Cruz Azul, está por fichar con Atlético San Luis como agente libre. Lajud es dueño de su carta desde julio de este año, luego de concluir su vínculo con Guanacasteca”, dice la nota.

Lajud fue de los jugadores afectados por la pérdida de licencia de Guanacasteca, por problemas financieros y administrativos. El caso aún está pendiente de fallos definitivos en el Tribunal de Conflictos y Apelaciones del Icoder y en la vía judicial, en el Tribunal Contencioso Administrativo.

gibrán lajudguanacastecaadgatlético san luisliga mx
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

