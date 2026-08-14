Día de la Madre: Alajuelense consentirá a las mamás liguistas con una celebración especial

Alajuelense tirará la casa por la ventana y este sábado tendrá varias sorpresas para las mamás liguistas.

Los rojinegros se medirán ante Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 4 de la tarde. Viviana Zamora, gerente comercial de la institución liguista, contó algunos detalles que tendrán para festejar el Día de la Madre, tanto en la Catedral rojinegra, como en las diferentes tiendas de la Liga.

“Tendremos actividades en las explanadas este y oeste e invitamos a las mamás leonas para que lleguen, se acerquen y soliciten un cupón para participar en varias rifas.”

Alajuelense celebrará con todo el día de la Madre. Foto: Facebook LDA. (Foto: Facebook LDA. /Foto: Facebook LDA.)

“Habrá cerca de 30 premios, de la marca LDA y durante el medio tiempo diremos los nombres de las ganadoras”, comentó.

De todo para ellas

Zamora contó que las primeras mamitas que lleguen a la casa manuda recibirán una rosa y León y Leona compartirán con las homenajeadas.

“Además, en nuestras tiendas, por la compra de alguna de las camisas de la nueva colección podrá personalizarla gratis, con nombre y número.

Alajuelense celebrará con todo a mamá

“La tienda que se localiza en el estadio abrirá a las 9 a.m. y las tiendas de los centros comerciales (City Mall, San José, Multiplaza y Paseo Metrópoli) estarán abiertas a partir de las 10 a.m., por si desean comprarle a mamá una camisa”, destacó.

Además, 10 mamás asociadas podrán desfilar con los jugadores y serán chineadas en uno de los palcos del Morera.