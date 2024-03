Día Internacional de la Mujer: El ejemplo de “Mamá Leona” ha sido inspiración para llevar a las mujeres al fútbol

Mercedes Salas lleva muchos años llevando a las mujeres al fútbol femenino, hoy es una pieza vital para Alajuelense. (Twitter Fernando Ocampo)

La historia de doña Mercedes Salas, coordinadora de fútbol femenino en Alajuelense, es conocida por ser una de las personas claves para que el fútbol femenino costarricense creciera, al punto que hay jugadoras de jugadoras que han tenido que ver con ella más allá del cuadro rojinegro.

Doña Meche o Mamá Leona, como le apodan en la Liga nunca pateó una bola, el fútbol llegó a ella por su familia y por su esposo, para apoyarlos en algunas tareas de los equipos que dirigía, pero hoy más bien dedica gran parte de su vida a un deporte en el que se volvió un ícono.

En el Día Internacional de La Mujer, doña Meche se convierte en un ejemplo a seguir, no solo por su dedicación al balompié, sino también por la manera en la que colaboró con tantas chicas para llevarlas por los caminos del fútbol.

“Son muchos años en fútbol femenino y a veces hay anécdotas vacilonas en todo este tiempo, pero indiferentemente del puesto, nombre o cómo me llaman acá, sigo siendo la persona que busca jugadoras, de las que impulsa y anda en esto. Siempre he pensado que lo más importante es el compañerismo, la humildad con la que se puede lograr todo lo que se puede lograr en la calle.

“Es vacilón, porque a veces, cuando uno va en la calle, la gente dice: ‘Mire, mire a Mamá Leona’, la gente me saluda, me pide una foto, es muy bonito para uno, una está ubicada en fútbol femenino porque son muchos años en esto, le agradezco mucho a Dios y a la vida, a esta gran institución como Alajuelense y al fútbol femenino en general, llámese el equipo que sea, soy 100% fútbol femenino”, nos dijo.

La historia de doña Meche es una de tantas que ha pasado por el pódcast Entre Leones de La Teja, espacio en el que nos profundizó sobre sus inicios.

Mercedes Salas ha sido pieza clave en los éxitos del equipo femenino de Alajuelense. foto John Durán (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

“Nada ha sido fácil, ha sido muy lindo esto, pero no ha sido fácil. El que era entrenador era mi esposo y los chiquillos eran solo fútbol, fútbol, entonces a mí me tocó seguirlos y me le fui arriba, hice un equipo de mujeres, ya jugábamos contra ellos y de ahí es donde sale la anécdota con el equipo juvenil de Heredia de primera división, vamos a Juegos Nacionales y ahí don Víctor Alfaro me invita a ir a Codea (Comité de Deportes de Alajuela) y después tuve un lapso en la Federación.

“En la Fedefútbol empecé como utilera, donde estuve mucho tiempo con Didier Castro, con Ricardo Rodríguez, vi que quería algo más, entonces me quedé en Codea buscando jugadoras hasta el 2019 que empecé en Liga Deportiva Alajuelense”, recordó sobre sus inicios.

Lo hecho por Salas ha trascendido los colores, como explicó, pues prácticamente en cualquier camerino del fútbol femenino nacional tiene alguna jugadora que conoce, que ha pasado por sus manos y puede dar fe de lo que ha sido su aporte.

“Yo sé lo que era el saber que una chica era muy buena y decirle: ‘véngase que yo le doy viáticos’ y no sé ni cómo los sacaba, porque no tenía ni para mis pasajes, de trabajar en sodas y en el Comité de Deportes, con colaboración de los papás de liga menor, de segunda y primera división.

“Fue una etapa difícil, pero bonita, donde había que hacer ventas, todo mundo tenía que traer algo y me ponía a cocinar para darles a las chicas, esto fue lo difícil, pero lo bonito en sí, pero así fue como aprendí.

“Fui asistente de Carlos Avedissian y de Karla Alemán, seguí preparándome y me inscribí como entrenadora, siempre seguí luchando y capacitándome, nunca dejé de recibir cursos, aunque hasta mis hijos decían: ‘Mami, para qué va a eso si usted ni dirige’ y no importa, yo quería aprender, creo que eso me hizo ser muy querida”, comentó.

Mercedes Salas conoce ha muchísimas jugadoras en Costa Rica, lo que facilita hacer contrataciones para Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Doña Meche es para muchos la arquitecta del éxito de las Leonas y el hexacampeonato en la primera división del fútbol femenino, pero su historia y sus luchas la formaron para saber darle forma a todo lo que consiguió y le dieron después.