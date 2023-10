Diario As asegura que Costa Rica busca técnico en página de empleo española

El reconocido diario As de España, informa este miércoles que la Selección de Costa Rica estaría buscando técnico mediante una bolsa de empleo en ese país.

Según la información, firmada por Julián Burgos, la Fedefútbol no solo busca entrenador por los métodos tradicionales, sino que podría acudir a otros un poco más novedosos.

Esta es la información en FutbolJobs. (Pantallazo )

“El portal de empleo español ‘FutbolJobs’, especializado en la búsqueda de trabajo en el mundo del balompié, publicó ayer una oferta en la que demandaba “entrenador para una selección centroamericana”. La propuesta, para la que ya se han postulado más de 20 candidatos, especifica el sueldo del mismo: 50.000 dólares (casi 27 millones de colones) al mes. Además, concreta que el staff técnico será ‘provisto por la federación’, dice la nota.

La búsqueda de técnico para la Sele sigue en marcha. (Jose Cordero)

“La propuesta de empleo no especifica el nombre de la selección nacional, pero según ha podido saber AS, este combinado es el de Costa Rica. Eso sí, la oferta no ha sido publicada por la propia Federación sino que proviene de una agencia de representación costarricense que posteriormente seleccionará y propondrá a la federación de Costa Rica los candidatos que pueden adecuarse al puesto”, añade.

La Teja contactó a la Federación y negaron lo publicado por el diario español.

“La Federación Costarricense de Fútbol no ha publicado ningún anuncio al respecto ni tiene ninguna relación con la noticia que usted nos envía. Los acercamientos con los candidatos a dirigir la Selección se hacen de manera directa, tal y como se ha informado en otras ocasiones”, responde el secretario general, Gustavo Araya

La nota recuerda que ha sido el argentino Claudio Vivas quien se ha hecho cargo de la dirección técnica de la Sele desde julio.

El interés de la publicación española gira en torno al portero Keylor Navas, muy conocido en ese país por su paso con el Real Madrid, donde ganó tres orejonas.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, este miércoles aseguró que se tomarán su tiempo para escoger al seleccionador, al tiempo que dio a conocer que Alexandre Guimaraes y Jorge Luis Pinto son candidatos.