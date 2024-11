Diario Marca de España asegura esto sobre el futuro de Keylor Navas

El diario Marca, en su versión digital, publicó este martes una nota sobre el portero Keylor Navas, en la cual aseguran que el guardameta volverá al fútbol en enero del 2025, o incluso antes.

En una nota firmada por Alberto Rubio, el sitio explica que el guardameta se entrena como “una bestia”, en un periodo de vacaciones activo, en busca de estar en forma para enero o incluso antes, y que rechazó ofertas de Francia, España e Italia porque consideró que podía estar en un club más top.

Keylor Navas se quedó en Costa Rica entrenando.

“El ex de Albacete, Levante y Real Madrid acabó contrato con el PSG en junio y, desde entonces, está sin equipo. Ofertas, eso sí, no le han faltado. No todas ellas, ni mucho menos, de ligas exóticas”, dice la nota.

“En verano recibió, también, cuatro propuestas firmes de ligas ‘top’: Francia, Italia y España. Sólo faltaba la firma, pero, a última hora, se echó atrás pensando que podría ocupar una portería más apetecible. Finalmente, no se dio... pero Keylor no ha bajado los brazos. Pensó en mudarse nuevamente a Madrid, pero aprovechando la inercia de las vacaciones, optó por instalarse en Costa Rica por cuestiones de logística y “estabilidad familiar”, añade el relato.

LEA MÁS: La inolvidable experiencia de un fotógrafo de La Teja con Keylor Navas

La nota indica que Keylor no baja los brazos y que está decidido a jugar en enero y recuerdan que ya su nombre sonó en el Barcelona, para sustituir a Ter Stegen, un fichaje que, finalmente, no se dio. Los azulgranas se inclinaron por el polaco Szczesny.

“En su país natal se entrena, según su entorno más cercano, “como una bestia”. Y por partida doble. No sólo se ejercita a nivel individual. Lo hace también a nivel colectivo con el Saprissa, el equipo que le abrió las puertas de Europa y en el que es toda una leyenda”, dice el medio.