‘Dibu’ Martínez cuenta por qué celebró con el gesto obsceno

‘Dibu’ Martínez fue protagonista en la definición por penaltis del título argentino, esta vez en una final del Mundial, contra Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman.

Se le queda grande el título. El peor ejemplo para los niños. Un ser mal educado y muy ordinario.



Más Julio Cesar, Casillas, Buffon…. y menos Dibu Martínez pic.twitter.com/tmHFIX5j3k — Victor Ávila ⚖️ (@VicttorAvila13) December 18, 2022

“Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después”, dijo el golero.

Y agregó: “Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como éste. No tengo palabras”.

Pero una vez que recibió el trofeo, Martínez lo llevó a la altura de su ingle, en una celebración particular, que ya ha hecho en otras oportunidades.Claro, el gesto fue muy polémico, fue catalogado de obsceno, grosero por algunos internautas.

Preguntado sobre la razón que lo llevó a hacer el gesto, el portero no se quedó con nada y apuntó a los franceses. “Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, precisó ‘Dibu’ al medio argentino La Red.

Podrá ganar mil copas, la grandeza y educación nunca la tendrá.



Sin palabras lo del Dibu Martínez. pic.twitter.com/urxXunyzbh — Helio H (@heliodoroh) December 18, 2022

Qué manera de quitarle significado a un guante de oro.

Tu vulgaridad atenta contra la afición mundial @emimartinezz1

¡ERES INDIGNO! La FIFA debe retirarte este reconocimiento.

FF pic.twitter.com/DUB2H0sUG1 — Fernanda Familiar (@qtf) December 18, 2022