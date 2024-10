Diego Campos minimiza lucha por goleo en Copa Centroamericana por algo que le atrae más

Diego Campos enfatizó que sería capaz de dejar a un lado un importante reconocimiento con tal que Alajuelense sea campeón de la copa. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Diego Campos ha sido uno de los jugadores más destacados de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Antes del partido de este martes contra Antigua de Guatemala, confesó que está dispuesto a dejar de lado un importante reconocimiento personal con tal de que los manudos se coronen campeones del certamen.

El delantero es el actual goleador del torneo, con seis tantos, y se enfrentará a Santiago Gómez, quien está a dos goles de alcanzarlo. Sin embargo, Campos minimizó ese duelo, ya que está enfocado en que Alajuelense logre el título.

“Para mí no es un duelo directo, porque hay algo muchísimo más importante en juego: la clasificación del equipo a la final y ser campeones. Eso es lo único en lo que pienso, y mis compañeros también. Al final, de nada sirve que un jugador sea el goleador si el equipo no queda campeón. Lo único que tengo en mente es ganar”, explicó.

Campos también enfatizó que su buen momento comenzó antes de la temporada, gracias al trabajo del cuerpo técnico y el apoyo de sus compañeros.

“El trabajo que empezamos hace meses, desde la pretemporada, fue muy importante para mí. Eso me ha ayudado mucho, al igual que la confianza que me transmite el cuerpo técnico. Sin el esfuerzo de mis compañeros, no habría logrado estos goles. Siento que la Liga, como equipo, está haciendo un trabajo increíble, y hay muchos jugadores que están levantando la mano, buscando ese protagonismo. Eso me permite estar donde estoy”, indicó.

Alajuelense disputará el primer encuentro contra Antigua este martes a las 8 p. m, en el Estadio Pensativo, con transmisión de ESPN y Disney+.