Deportes

Diego Campos no para de sumar alegrías después de ganar la Copa Centroamericana

El jugador de Alajuelense, Diego Campos, tiene doble motivo para celebrar: tras ganar el tricampeonato de Copa Centroamericana, festejó su segundo aniversario de bodas

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El jugador de Alajuelense Diego Campos vive uno de los momentos más plenos en su vida.

El miércoles anterior, consiguió el tricampeonato de la Copa Centroamericana con los leones y este viernes, festejó su segundo aniversario de casados con la también jugadora Kari Nicole.

Fue precisamente la futbolista estadounidense quien compartió fotos inéditas en que ambos se dieron el “sí, quiero”, en una hermosa boda celebrada en Santa Teresa, Guanacaste.

Diego Campos y Kari Nicole celebran dos años de casados.
Diego Campos y Kari Nicole celebran dos años de casados. Foto: Instagram Kari Nicole. (Foto: Instagram Kari Nicole. /Foto: Instagram Kari Nicole.)

LEA MÁS: Diego Campos se juntó con dos socios para crear marca de café con un gran sello tico

La boda de Diego Campos

Campos y Nicole contrajeron nupcias hace dos años. En una sentida publicación en sus redes sociales, Kari le dedicó un mensaje al papá de su bebito, llamado Kai.

“2 años de casados. Deja que las aventuras sigan rodando”.

Diego Campos y Kari Nicole celebran dos años de casados.
Los futbolistas se casaron hace dos años, en Santa Teresa, Guanacaste. Foto: Instagram Kari Nicole. (Foto: Instagram Kari Nicole. /Foto: Instagram Kari Nicole.)
Diego Campos y Kari Nicole celebran dos años de casados.
Diego Campos y Kari Nicole tienen un bebito llamado Kai. Foto: Instagram Kari Nicole. (Foto: Instagram Kari Nicole. /Foto: Instagram Kari Nicole.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Diego CamposAlajuelenseKari Nicole
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.