Diego Campos no para de sumar alegrías después de ganar la Copa Centroamericana

El jugador de Alajuelense Diego Campos vive uno de los momentos más plenos en su vida.

El miércoles anterior, consiguió el tricampeonato de la Copa Centroamericana con los leones y este viernes, festejó su segundo aniversario de casados con la también jugadora Kari Nicole.

Fue precisamente la futbolista estadounidense quien compartió fotos inéditas en que ambos se dieron el “sí, quiero”, en una hermosa boda celebrada en Santa Teresa, Guanacaste.

Diego Campos y Kari Nicole celebran dos años de casados. Foto: Instagram Kari Nicole. (Foto: Instagram Kari Nicole. /Foto: Instagram Kari Nicole.)

La boda de Diego Campos

Campos y Nicole contrajeron nupcias hace dos años. En una sentida publicación en sus redes sociales, Kari le dedicó un mensaje al papá de su bebito, llamado Kai.

“2 años de casados. Deja que las aventuras sigan rodando”.

